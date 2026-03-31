MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τον θάνατο του Θάνου Οικονομόπουλου: “Υπηρέτησε με μοναδική συνέπεια την αλήθεια”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του δημοσιογράφου, Θάνου Οικονομόπουλου, έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Facebook.

Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός, ο Θάνος Οικονομόπουλος «υπηρέτησε με μοναδική συνέπεια την αλήθεια», ενώ λειτούργησε «ως σεμνός δάσκαλος πολλών νεότερων δημοσιογράφων».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της. Αλλά και όσοι γνωρίσαμε από κοντά τον Θάνο Οικονομόπουλο, νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα. Γιατί, πράγματι, ο Θάνος υπηρέτησε με μοναδική συνέπεια την αλήθεια. Ως διευθυντής και αρθρογράφος εφημερίδων παλιότερα και ως σχολιαστής του ιστότοπου Iefimerida μέχρι πρόσφατα.

Με πάθος, ωστόσο, υπηρέτησε και την ίδια τη ζωή. Ως άξιος σύντροφος της συζύγου του Μαρίας και τρυφερός πατέρας των δύο αγαπημένων του γιων. Ταυτόχρονα, ως σεμνός δάσκαλος πολλών νεότερων δημοσιογράφων. Και πάντοτε ως πρωταγωνιστής του χιούμορ και της καλοσύνης στις μεγάλες παρέες των αμέτρητων φίλων του. Με τη μεγάλη θλίψη όλων αυτών ενώνω, αυτές τις στιγμές, και τη δική μου».

Κυριάκος Μητσοτάκης

