Μητσοτάκης για Σταμάτη: Πολιτικός που τίμησε τη Βουλή, ευγενής και διακριτικός άνθρωπος

Συλλυπητήρια δήλωση για τον θάνατο του Δημήτρη Σταμάτη εξέδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σήμερα με θλίψη αποχαιρετώ τον Δημήτρη Σταμάτη. Έναν πολιτικό που τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα. Αλλά και έναν ευγενή και διακριτικό άνθρωπο. Είναι χαρακτηριστικά του Δημήτρη που διαπίστωσα και προσωπικά όταν υπηρετήσαμε μαζί την κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Ξεχωριστά χαρίσματα, που θα τον συνοδεύουν πάντα στη μνήμη μας. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην υπουργός και βουλευτής της ΝΔ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Έδινε μάχη με σοβαρή ασθένεια.