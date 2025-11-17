MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Πολυτεχνείο: Το μετατρέπουμε σε καθημερινή προσπάθεια για Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το δικό του μήνυμα για τη συμπλήρωση 52 ετών από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στέλνει σε ανάρτηση του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας μεταξύ άλλων «Τα συνθήματα των φοιτητών του Πολυτεχνείου διατρέχουν 52 χρόνια και αντηχούν στο τώρα ως διαρκές κάλεσμα για μία χώρα δημοκρατική, σύγχρονη και ευρωπαϊκή».

Συνεχίζει δε λέγοντας «Που διδάσκεται από το χθες, διαμορφώνοντας με αυτοπεποίθηση το αύριο. Τιμούμε την εξέγερση του 1973 αναβαθμίζοντας την Παιδεία, ώστε να συμβαδίζει με την εποχή μας. Στηρίζοντας το εισόδημα και μειώνοντας φόρους υπέρ της κοινωνίας.

Αλλά και χτίζοντας ένα κράτος φιλικό και ψηφιακό, στην υπηρεσία του πολίτη. Κρατάμε ζωντανό εκείνο το σκίρτημα ελευθερίας που έδωσε, αργότερα, παλμό στον Κοινοβουλευτισμό. Και το μετατρέπουμε σε καθημερινή προσπάθεια για μία Ελλάδα ισχυρή, δίκαιη και προοδευτική. Με τη σκέψη ανοιχτή και το βλέμμα στο μέλλον».

Κυριάκος Μητσοτάκης Πολυτεχνείο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11 ώρες πριν

Κρόνος στους Ιχθύες μέχρι 13 Φεβρουαρίου 2026: Οικονομικές επιτυχίες για 3 ζώδια

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Μάρα Δαρμουσλή: Tη μεγαλύτερη κατάθλιψη την έχω πάθει όταν προδόθηκα από φίλη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κ. Μητσοτάκης να σταματήσει τα κυριακάτικα μακροσκελή σημειώματα, κάθε φορά εκτίθεται όλο και περισσότερο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Βίντεο ντοκουμέντα από τη δράση του κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες και από την επιχείρηση σύλληψης των μελών του

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Τζακ ποτ στο Τζόκερ – Οι τυχεροί αριθμοί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Εντοπισμός 40 αλλοδαπών και σύλληψη του αλλοδαπού διακινητή τους μετά από καταδίωξη στη Χίο