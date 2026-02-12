MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Παπαληγούρα: Ένας ευπατρίδης της πολιτικής, που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ήθος, συνέπεια και ευγένεια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε με λόγια συγκίνησης τον Αναστάση Παπαληγούρα, υπογραμμίζοντας την πολιτική και ανθρώπινη πορεία του εκλιπόντος.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Αναστάση Παπαληγούρα «ευπατρίδη της πολιτικής», σημειώνοντας ότι υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ήθος, συνέπεια και ευγένεια, ενώ τόνισε τη μακρά και ουσιαστική του παρουσία στη Νέα Δημοκρατία. Όπως ανέφερε, ο εκλιπών τίμησε την παράταξη επί δεκαετίες, αρχικά ως πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και στη συνέχεια ως βουλευτής και υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια.

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική παρακαταθήκη της οικογένειας Παπαληγούρα, σημειώνοντας ότι ο Αναστάσης Παπαληγούρας ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, συνδυάζοντας τη μαχητικότητα με το μέτρο και την αθόρυβη προσφορά. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η στάση του αυτή του χάρισε τον σεβασμό συνεργατών και πολιτικών αντιπάλων, καθώς και την αγάπη των πολιτών στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος, αποτίοντας φόρο τιμής σε μια προσωπικότητα που σημάδεψε τη σύγχρονη πολιτική ζωή της χώρας.

Κυριάκος Μητσοτάκης

