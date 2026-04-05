Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα αφετηρία για μία δυναμικότερη αντιπαράθεση με το βαθύ κράτος

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Μήνυμα για «μία δυναμικότερη αντιπαράθεση της πολιτείας με το βαθύ κράτος» στέλνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη «σκιά» των ραγδαίων εξελίξεων γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την εμπλοκή κι άλλων «γαλάζιων» βουλευτών κα τις τρεις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που πυροδότησαν τον μίνι ανασχηματισμό της κυβέρνησης.

«Ύστερα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, το πιο εύκολο θα ήταν να μιλάμε μόνο για κατακτήσεις. Όμως, η αληθινή ευθύνη κρίνεται στις στιγμές που αναμετριόμαστε με τις διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες του τόπου, όπως και με τις δικές μας αστοχίες. Δύο στοιχεία που συναντήθηκαν, δυστυχώς, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλώ, μάλιστα, σε χρόνο αόριστο, καθώς όσα απασχολούν την επικαιρότητα, τώρα, έχουν, ήδη ξεπεραστεί μετά την απορρόφηση του άρρωστου αυτού οργανισμού από την ΑΑΔΕ».

«Σήμερα, για παράδειγμα, οι αποζημιώσεις καθορίζονται ψηφιακά χωρίς να μεσολαβεί ανθρώπινη παρέμβαση. Ενώ οι σχετικές μετρήσεις δεν γίνονται, πια, από παράγοντες επιρρεπείς σε πιέσεις. Αλλά από δορυφόρους οι οποίοι ελέγχουν τις καλλιέργειες και από σύγχρονα μέσα που καταμετρούν το ζωικό κεφάλαιο», τονίζει αρχικά ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη εβδομαδιαία ανασκόπησή του.

Και προσθέτει: «Τα διδάγματα, ωστόσο, από αυτήν την αρνητική εμπειρία παραμένουν. Όχι μόνο για την πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη στήριξη των αγροτών μας. Αλλά και ως νέα αφετηρία για μία δυναμικότερη αντιπαράθεση της Πολιτείας με το «Βαθύ Κράτος». Γι’ αυτά, όμως, θα τοποθετηθώ πολύ αναλυτικότερα αύριο».

Αναλυτικά η Κυριακάτικη ανάρτησή του:

Κυριάκος Μητσοτάκης

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

