Μητσοτάκης για Κεφαλογιάννη: Σωστή η διάταξη, αλλά όποιος κατέχει δημόσιο αξίωμα πρέπει να προσέχει και τις εντυπώσεις

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για το ζήτημα που προέκυψε με τη διάταξη για τη συνεπιμέλεια τέκνων, στην οποία προσέφυγε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, κλήθηκε να τοποθετηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον ΣΚΑΪ.

Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στον νόμο για τη συνεπιμέλεια τέκνων, τονίζοντας πως η διάταξη «είναι σωστή, καθώς μας υποχρεώνει να επανεξετάσουμε ζητήματα που αφορούν τη συνεπιμέλεια».

«Όταν κατέχουμε δημόσιο αξίωμα, δεν αρκεί να στεκόμαστε μόνο στην ουσία, αλλά οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη και τις εντυπώσεις» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν συνέπειες για την Όλγα Κεφαλογιάννη.

Χωρίς να αναφερθεί στο όνομα της υπουργού, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η σχετική ρύθμιση «πέρασε από κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία» και επισήμανε πως «είναι σωστή, καθώς μας υποχρεώνει να επανεξετάσουμε ζητήματα που αφορούν τη συνεπιμέλεια».

Σε ερώτηση ειδικά για την περίπτωση της κυρίας Κεφαλογιάννη, περιορίστηκε να σημειώσει ότι πρόκειται για «προσωπικό ζήτημα», τονίζοντας πως «υπάρχουν και παιδιά στη μέση» και ότι θα παραμείνει «στην ορθότητα της διάταξης αυτής καθ’ αυτής».

