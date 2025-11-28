Μητσοτάκης για επιστροφή ενοικίου: Στηρίζουμε τους συμπολίτες μας ειδικά αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε ανάρτηση με βίντεο στο ΤικΤοκ για την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου σε περίπου 900.000 δικαιούχους:

«Από σήμερα σχεδόν 900.000 ενοικιαστές θα δουν ένα ολόκληρο ενοίκιο να επιστρέφει στον λογαριασμό τους. Ένα μόνιμο μέτρο, το οποίο στηρίζει πραγματικά το εισόδημά τους. Γίνεται πράξη χάρη στη βελτιωμένη πορεία της οικονομίας μας. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιστροφή έως 800 ευρώ με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Επίσης, το ποσό διπλασιάζεται φτάνοντας έως τα 1.600 ευρώ, όταν η οικογένεια, εκτός από τα ενοίκια της κύριας κατοικίας, καλύπτει και φοιτητική στέγη. Γι’ αυτό και είναι κρίσιμο να δηλώνονται στα συμβόλαια τα πραγματικά μισθώματα, ώστε οι ενοικιαστές να παίρνουν την πραγματική αποζημίωση που δικαιούνται.

Ξέρουμε ότι η στέγαση είναι μείζον ζήτημα ειδικά για τους νέους μας. Είναι λοιπόν το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Και θέλω να ξέρετε ότι καθημερινά καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξουμε όλους τους συμπολίτες μας, ειδικά αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη».