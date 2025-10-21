Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε αυτούς που φωνάζουν περισσότερο

«Τα μέτρα για το μνημείο δεν ήταν μια εύκολη απόφαση αλλά μία απαραίτητη επιλογή. Αφορούν έναν χώρο που τον θεωρούμε ιερό. Δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, σε καμία οργάνωση και κανένα πρόσωπο» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή στο πλαίσιο της τροπολογίας για την προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Σε αυτό τον ξεχωριστό χώρο δε θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο άσχετο με την αποστολή του» τόνισε.

«Το μνημείο περνάει στην ευθύνη του υπουργείου Άμυνας καθώς εκεί θα πρέπει να ανηκει. Το υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και την ανάδειξή του. Η Αστυνομία θα είναι υπεύθυνη όταν το μνημείο χρειάζεται να περιφρουρηθεί» σημείωσε ο Πρωθυπουργός και συμπλήρωσε:

«Στην πλατεία Συντάγματος δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Παντού επιτρέπονται ελεύθερα οι συναθροίσεις. Το ερώτημα είναι αν το δικαίωμα στη μνήμη πρέπει να είναι αντίπαλο στη διαμαρτυρία. Μπορούν τα 2 αυτά δικαιώματα να συνυπάρχουν σε μια δημοκρατία; Η απάντηση είναι ναι. Μιλάμε για την αποκατάσταση των αξιών, με την ευταξία να απαντά στην αυθαιρεσία. Οι ιεροί τόποι ανήκουν σε όλους και όχι σε αυτούς που φωνάζουν και απειλούν περισσότερο».

«Είναι άλλο πράγμα η πλατεία και άλλο το μνημείο. Δεν είναι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων όσο σεβαστά και αν είναι αυτά. Είναι ένα κενοτάφειο για τους ήρωες. Για σκεφτείτε, αν συνέβαινε αυτό στην Ακρόπολη, τι θα λέγατε; Αν έβαφε κάποιος τα ονόματα των θυμάτων στο Μάτι στα σκαλιά των Προπυλαίων… ».

«Κύριε Φάμελλε υπήρχε και ένα μνημείο της Μαρφίν που μέλη της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς κατέστρεφαν κάθε τρεις και λίγο».

«Κανείς από εμάς δε μπορεί να αντιληφθεί τη θλίψη των γονέων που έχασαν τα παιδιά τους. Τα αιτήματά τους έγιναν δεκτά κυρίως, το αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη μέσα από τη δίκη που ξεκινάει τον Μάρτιο. Θα ξαναπώ ότι η κυβέρνηση συμπάσχει με τον όποιο γονιό ζητάει την αλήθεια αλλά ταυτόχρονα σέβεται και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Τελικά η δικαιοσύνη θα δώσει λύση, δίνοντας τη δυνατότητα στον κύριο Ρούτση, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η διαδικασία εκκίνησης της δίκης. Οι εκταφές έγιναν; Δεν έχουν γίνει».

«Με σεβασμό στους γονείς τους ζητώ να αναλογιστούν μήπως δίνουν τα περιθώρια σε πολιτικούς αδίστακτους να οικιοποιούνται το πένθος τους; Που όταν έφυγε η υπόθεση από τα φώτα της δημοσιότητας, έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους να την επαναφέρουν, φωρώντας δήθεν κυρία Κωνσταντοπούλου τη μάσκα της αλληλεγγύης»;

«Είδαν την εθνική τραγωδία ως τη δική τους ευκαιρία, με μόνο στόχο την αναταρραχή» ανέφερε ο πρωθυπουργός, μιλώντας για υποκρισία όσων αντιδρούν στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης.

«Στην υπόθεση αυτή δοκιμάζεται η κοινή μας αντίληψη. Τι σημαίνει τελικά δημόσιος χώρος στην Ελλάδα του 2025. Όσοι διαφωνούν να αφουγκραστούν τη γνώμη πολιτών. Ο Άγνωστος στρατιώτης πρέπει να είναι χώρος μνήμης ή διαμαρτυρίας; Είμαι σίγουρος ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας θα ήθελε να διαφυλάξει το μνημείο».

«Αυτό που κάνουμε θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό… Θεωρώ τεχνιτή απόπειρα διχασμού την υποτιθέμενη διαφορά για τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών. Αλίμονο αν η μνήμη γραφόταν στο έδαφος και διαρκούσε όσο η μπογιά ενός σπρέι. Αυτή η μνήμη των Τεμπών θα ζει για πάντα στις καρδιές όλων μας».

«Οι αλλόκοτοι μύθοι για τα φορτία των τρέων αποδείχθηκαν παραπλανητικοί. Κανείς δεν προσπάθησε να συγκαλύψει τίποτα. Η συνέχιση του αντικυβερνητικού ακτιβισμού είναι εκ του πονηρού».

«Οι πλάκες αριστερά και δεξιά από τους Εύζωνες μας θυμίζουν τον προορισμό του μνημείου. Είναια ακατανόητη η στάση τμήματος της αντιπολίτευσης. Έγιναν ουρά σας, το πετύχατε κυρία Κωνσταντοπούλου, μπράβο στον κύριο Ανδρουλάκη.

«Ηρεμήστε. Δίνετε ασίστ στον Πρωθυπουργό και βάζει τρίποντα. Δεν το έχετε καταλάβει» σχολίασε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

«Οι ακραίοι υπερπατριώτες δεν θέλετε να προστατεύσε τον χώρο; Τι θα πείτε στους ψηφοφόρους σας;» είπε ο Πρωθυπουργός που αναφέρθηκε στην απουσία του Κυριάκου Βελόπουλου.