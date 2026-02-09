Μητσοτάκης: Εθνική προτεραιότητα η στήριξη της ελληνικής γλώσσας

Σε εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι έχουν περάσει 70 χρόνια από την ιστορική παρέμβαση του Ξενοφώντα Ζολώτα, ο οποίος απευθύνθηκε στη διεθνή κοινότητα χρησιμοποιώντας αγγλικό λόγο με λέξεις ελληνικής ρίζας, αναδεικνύοντας τη βαθιά επιρροή της ελληνικής γλώσσας στον παγκόσμιο πολιτισμό. Όπως σημείωσε, η ελληνική γλώσσα αποτελεί ένα πολιτιστικό κεφάλαιο άνω των τριών χιλιάδων ετών, το οποίο εξακολουθεί να διεκδικεί ρόλο και στο μέλλον, ακόμη και μέσα στους πιο εξελιγμένους γλωσσικούς κώδικες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας την ανάγκη να τροφοδοτηθούν τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία με το πλήρες εύρος της ελληνικής γλώσσας, ώστε η τεχνολογική πρόοδος να συμβαδίζει με το ανθρωπιστικό της φορτίο. Όπως ανέφερε, η γλώσσα δεν αποτελεί απλώς μέσο επικοινωνίας, αλλά φορέα σκέψης, κρίσης και δημοκρατικής λειτουργίας.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε προβληματισμό για την αντικατάσταση της γραφής από συντομογραφίες και πρόχειρες μορφές επικοινωνίας, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από τη γραπτή έκφραση βρίσκεται ο στοχασμός και η κριτική σκέψη. Τόνισε επίσης ότι, παρότι είναι εύκολο να ανατεθεί σε μια μηχανή η παραγωγή κειμένου, το διακύβευμα από μια τέτοια εκχώρηση είναι σημαντικό.

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε τη στήριξη της ελληνικής γλώσσας εθνική προτεραιότητα, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την ενίσχυση της εκμάθησης και της διάδοσής της, ενώ αναγνώρισε ότι απαιτείται ακόμη συστηματική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στον τρόπο με τον οποίο η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται στον δημόσιο λόγο, σημειώνοντας ότι συχνά κακοποιείται στα Μέσα ενημέρωσης, είτε από άγνοια είτε στο πλαίσιο επιδίωξης εντυπωσιασμού. Επικαλέστηκε τη γνωστή ρήση του Γιώργου Σεφέρη ότι η ελληνική γλώσσα είναι ανθεκτική, αρκεί να μην κακομεταχειρίζεται.