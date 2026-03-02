MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Ενημερώθηκε από τις πρεσβείες και τα προξενεία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλάδας στην Κύπρο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο και υπογράμμισε ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ασφάλεια και η στήριξη των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα σχέδια επαναπατρισμού που έχουν εκπονηθεί προς εφαρμογή όταν αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία και το επιτρέψουν οι συνθήκες επί του εδάφους.

Κυριάκος Μητσοτάκης Μέση Ανατολή

