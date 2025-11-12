MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Είναι σημαντικό Ελλάδα και Κύπρος να μπορούμε να συντονιζόμαστε – Χριστοδουλίδης: Έχουμε μάθει πολλά από εσάς

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συνάντησε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον οποίο υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου είχε το πρωί της Τρίτης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία για τη Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου για την οποία είπε ότι αποδίδει καρπούς για τον καλύτερο συντονισμό των κυβερνήσεων των δύο χωρών.

«Πέραν της στενότατης επικοινωνίας είναι σημαντικό να μπορούμε να συντονιζόμαστε ειδικά ενόψει της σημαντικής στιγμής για την Κύπρο της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ το 2026» συμπλήρωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σημείωσε ότι «έχουμε πετύχει λόγω της άριστης συνεργασίας να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας πέραν των αυστηρά εθνικών θεμάτων. Εκ μέρους της κυπριακής πλευράς θέλω να πω ότι έχουμε μάθει πολλά για τη διακυβέρνηση από την Ελλάδα και θέλω να σε ευχαριστήσω για τη συνεργασία. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία που αξιοποιείτε στην Ελλάδα».

Ενόψει, δε, της ανάληψης της προεδρίας του συμβουλίου της ΕΕ σε 50 ημέρες, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι «θα εργαστούμε για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Ελλάδα και Κύπρος έχουν ρόλο να διαδραματίσουν για να ενισχύσουν τις σχέσεις της ΕΕ με την ευρύτερη Μέση Ανατολή αλλά την ίδια στιγμή με τις δικές μας πρωτοβουλίες όπως η συνάντηση των τριών υπουργών ενέργειας την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, να βρούμε σημεία σύγκλισης στις σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ».

Κυριάκος Μητσοτάκης Νίκος Χριστοδουλίδης

