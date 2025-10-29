Μητσοτάκης: Ειλημμένη απόφαση να μπει τέλος στην ανομία στον ΟΠΕΚΕΠΕ – “Οι πολίτες χθες γύρισαν την πλάτη στην τοξικότητα”, είπε για τις παρελάσεις

Στο νομοσχέδιο για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ λέγοντας ότι «είναι ειλημμένη απόφαση να μπει τέλος στην ανομία», στις πληρωμές των αγροτών για τις οποίες εκτίμησε ότι θα εξομαλυνθούν μέχρι το τέλος του έτους, αλλά και στην εικόνα των παρελάσεων αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγηση του στο υπουργικό συμβούλιο που πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη λόγω της νόσησής του με κορωνοϊό.

Ειδικά, δε, για τους εορτασμούς ανά την Ελλάδα για την 28η Οκτωβρίου τόνισε ότι αποτέλεσαν «την καλύτερη απάντηση που δίνουν οι πολίτες και γυρνούν την πλάτη στην τοξικότητα και τη μιζέρια που διακινούν ορισμένοι».

Με αφορμή, μάλιστα, την εικόνα των μαθητών στη Θεσσαλονίκη να παρελαύνουν υπό βροχή «προσηλωμένοι στο καθήκον» έστειλε το μήνυμα ότι «είναι μια καλή αναλογία του τρόπου που πρέπει να πορευόμαστε παρά τις δυσκολίες και τις μπόρες και να είστε σίγουροι ότι τίποτα δεν θα μας βγάλει από την πορεία».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «από τη μια διευρύνουμε το μέτωπο κατά της γραφειοκρατίας προκειμένου το κράτος να γίνεται πιο φιλικό προς τον πολίτη και από την άλλη δίνουμε ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες απαντήσεις σε τρέχουσες προκλήσεις όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Έκανε λόγο για «δέσμη ρυθμίσεων περαιτέρω περιορισμού της γραφειοκρατίας που έρχονται να συμπληρώσουν τα πολλά που έχει πετύχει το ψηφιακό κράτος όπως το gov.gr, η απονομή συντάξεων, το ψηφιακό tracker που έχει ήδη μειώσει τον χρόνο αναμονής στα επείγοντα των νοσοκομείων. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούν οι προτάσεις που θα συζητήσουμε. Υπάρχουν περιθώρια απλοποίησης διαδικασιών για να κάνουμε την καθημερινότητα του πολίτη απλούστερη. Καταργούνται πιστοποιητικά».

«Δεύτερη πρωτοβουλία που πρέπει να περιβάλουμε με νομοθετικές διατάξεις αφορά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, μια πρωτοβουλία που θέλει να λύσει ριζικά ένα διαχρονικό πρόβλημα εξυγιαίνοντας δια της απορροφήσεως έναν οργανισμό σημαντικό για τον πρωτογενή τομέα. Ξέρουμε ότι είναι μια δύσκολη άσκηση, ξέρουμε ότι από εδώ και στο εξής τα νέα δεδομένα επιβάλουν πριν από κάθε επιδότηση να προηγείται ενδελεχής έλεγχος αλλά ήταν μια πρωτοβουλία αναγκαία για να κάνουμε μια νέα αρχή», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι «πριν την έρευνα του ευρωπαίου εισαγγελέα είχα μιλήσει για την ανάγκη να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό. Η παρέμβαση ήταν επιβεβλημένη με 20 εκατ. να έχουν επιστρέψει, δεκάδες να έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι εννοούμε απόλυτα πως είναι ειλημμένη πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να μπει τέλος στην ανομία και να κάνουμε καινούργια αρχή στον κρίσιμο τομέα της κατανομής των ευρωπαϊκών ενισχύσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους».

«Ξέραμε καλά ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση εν κινήσει ενώ έπρεπε να γίνονται πληρωμές και διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προκαλούσε αστοχίες και καθυστερήσεις. Προτεραιότητα παραμένει να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων σε όσους πραγματικά τους δικαιούνται. Κάναμε τις τελευταίες ημέρες έχουν αρχίσει να καταβάλλονται αποζημιώσεις σε δικαιούχους για τροφές, για καταστροφές από τον Daniel. Θέλω να πιστεύω ότι η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί μέχρι τα τέλη αυτού του έτους», πρόσθεσε.

«Αυτό που θα μείνει από την παρέμβαση θα είναι μια καινούργια εποχή διαφάνειας και αξιοπιστίας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Η ΑΑΔΕ έχει αποδείξει ότι διαθέτει και τα εξελιγμένα συστήματα αλλά και να ελέγχει και να διασταυρώνει δεδομένα και άρα είναι μια ασφαλής εγγύησης για το μέλλον».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε, επίσης, έναν πρώτο απολογισμό της αντιπυρικής περιόδου «για να εντοπίσουμε κενά για την επόμενη». Όπως είπε «η φετινή χρονιά, το 2025, ήταν καταστροφική για τη λεκάνη της μεσογείου κάηκαν πάνω από 10 εκατ. στρέμματα, τρεις φορές πάνω από τον μέσο όρο της 20ετιας. Εμείς καταφέραμε και αντιμετωπίσουμε με απώλειες λίγο κάτω από τον μέσο όρο της Ευρώπης, 473.000 στρέμματα δεν είναι λίγα, είναι πολλά αλλά ήταν κάτω από τον μέσο όρο. Έχουμε κάνει πρόοδο στον γρήγορο εντοπισμό και στην πρώτη προσβολή των πυρκαγιών. Το 97% οριο0ετήθηκαν όσο ήταν σε μικρό μέγεθος και σίγουρα μπορούμε να αντλήσουμε πολλά από την αντιμετώπιση των πυρκαγιών το καλοκαίρι για να γίνουμε καλύτεροι για του χρόνου».

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης, ότι «φέτος και χάρη στον σχεδιασμό της τροχαίας και στον νέο ΚΟΚ τα θανατηφόρα δυστυχήματα στο 4ημερο ήταν λιγότερο από τα μισά σε σχέση με πέρυσι που ήταν 3ημερο. Πιστεύω όταν κάνουμε απολογισμό για το έτος θα πάρουμε δύναμη ότι είμαστε στον σωστό δρόμο για την αλλαγή της οδικής συμπεριφοράς και τη μείωση των θανατηφόρων δυστυχημάτων».

Κλείνοντας την εισήγησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εικόνα που ο ίδιος κράτησε «εκτός από την εντυπωσιακή στρατιωτική παρέλαση όπου οι πολίτες είδαν για πρώτη φορά τα νέα καινοτόμα όπλα» λέγοντας ότι «συγκράτησα την εικόνα των μαθητών την προηγούμενη ημέρα να βαδίζουν υπο βροχή κρατώντας τις σημαίες απολύτως προσηλωμένοι στην αίσθηση του καθήκοντος παρά τις καιρικές δυσκολίες. Νομίζω ότι είναι μια καλή αναλογία του τρόπου που πρέπει να πορευόμαστε παρά τις δυσκολίες και τις μπόρες, να είστε σίγουροι ότι τίποτα δεν θα μας βγάλει από την πορεία».