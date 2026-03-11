Μητσοτάκης: Έχω πέσει θύμα fake news εγώ, ο πατέρας μου και η οικογένειά μου, δεν έχω κάνει αγωγή ποτέ

Σε εξέλιξη είναι οι εργασίες του «Athens Alitheia Forum» το οποίο πραγματοποιείται σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Αυτήν την ώρα πραγματοποιείται η συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Γιάννη Θεοχάρη, Καθηγητή Ψηφιακής Διακυβέρνησης και κάτοχο της ομώνυμης έδρας στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου, και με τον δημοσιογράφο Γιάννη Πρετεντέρη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού συνεχάρη τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλο Μαρινάκη και την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για την εν λόγω πρωτοβουλία, επεσήμανε ότι εάν δεν εκπαιδεύσουμε μια νέα γενιά ενεργών πολιτών σε ένα εξαιρετικά σύνθετο περιβάλλον διάχυσης πληροφορίας, τότε δεν θα έχουμε πετύχει το καθήκον μας απέναντι στους νέους»

«Υπάρχει ψευδής είδηση δεν υπάρχει ψευδής άποψη»

«Fake news υπήρχαν πάντα, αυτό που έχει αλλάξει είναι ο μηχανισμός ταχύτατης αναπατραγωγής τους με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο των μεγάλων πλατφορμών προκαλώντας συνήθειες εθισμού» παρατήρησε ο κ. Μητσοτάκης.

Έκανε την διάκριση ότι «υπάρχει ψευδής είδηση δεν υπάρχει ψευδής άποψη, η άποψη δεν ποινικοποιείται ποτέ, είναι γνώμη» σημειώνοντας ότι δημιουργείται πλέον ένα εκρηκτικό κοκτέιλ μαζί με την ταχύτητα αναπαραγωγής των ειδήσεων, τις δυνατότητες AI

Η φωτογραφία με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Η διάκριση μεταξύ της αλήθειας και του ψέματος καθίσταται κομβικής σημασίας, ειδικά ενόψει εθνικών εκλογών. «Εγώ θυμάμαι πα περίπτωση fake news του 1985 από την εφημερίδα «Αυριανή» με τον πατέρα του Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με γερμανούς και τίτλο «συνεργάτης των ναζί». Η φωτογραφία ήταν αληθινή, ο τίτλος και η είδηση ήταν ψεύτικη και αναμφίβολα επηρέασε μια ολόκληρη εκλογική αναμέτρηση» είπε, τονίζοντας πως πήρε πολλά χρόνια να αποκατασταθεί. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει με τα σημερινά εργαλεία ενόψει εθνικών εκλογών για κάποιον που θέλει να επηρεάσει είτε εντός είτε εκτός χώρας το αποτέλεσμα.

Τόνισε ότι είναι προβληματική η ανωνυμία στο διαδίκτυο. «Υπάρχουν σήμερα sites που αναπαράγουν ό,τι πιο χυδαίο, πρόσφατα μάλιστα κάποια από αυτά στοχοποίησαν και την κόρη μου» είπε ο πρωθυπουργός για να προσθέσει: «Είναι αδύνατο να κινηθεί κανείς νομικά εναντίον τους γιατί μπορεί να πέσει πάνω σε μια διεύθυνση στο εξωτερικό όπου δεν θα είναι κανείς». Σημείωσε ότι με επολογή του δεν κινήθηκε νομικά ποτέ κατά δημοσιογράφου. «Δεν έχω κάνει ποτέ αγωγή σε κανέναν όλα αυτά τα χρόνια – και έχουν γραφεί τέρατα. Και το έκανα συνειδητά. Δεν ισχύει το ίδιο για την οικογένειά μου όμως» .

Σημείωσε ότι μπορούν να υπάρξουν και εργαλεία όπως τα watermarks για να προστατευτεί κάποιος από fake news των AI.

«’Εχω δει δικό μου βίντεο να μιλώ κινέζικα και να κινώ τα χείλη μου σε άψογη κινεζική γλώσσα».

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε την ανάγκη αντιμετώπισης της οργανωμένης παραπληροφόρησης από το εξωτερικό, κάτι που είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. «Εμείς αυτό το αντιμετωπίσαμε εδώ, την περίοδο της μεγάλης συναισθηματικής έντασης και έξαρσης για το θέμα των Τεμπών, είχαν εντοπιστεί ουκ ολίγοι ψεύτικοι λογαριασμοί από το εξωτερικό οι οποίοι αναπαρήγαγαν εμπρηστικό περιεχόμενο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρχε συναισθηματική έκρηξη και ένταση εκείνη την περίοδο. Αλλά το ότι έτυχε αντικείμενο εκμετάλλευσης από στρατιές λογαριασμών είναι επίσης αδιαμφισβήτητο» σημείωσε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι πρέπει η Ευρώπη να δει συνολικά το θέμα των εξωτερικών παρεμβάσεων με fake news καθώς το 2027 είναι χρονιά με πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις στη Γηραιά Ήπειρο. «Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα επιχειρήσει να παρέμβουν στις εκλογικές διαδικασίες και θα το επαναλάβουν» είπε κάνοντας λόγο για «στοιχειώδες ζήτημα αυτοπροστασίας των χωρών της Ευρώπης» που δεν μπορεί να εκληφθεί ως λογοκρισία.

Τέλος ανακοίνωσε ότι εντός του μήνα θα ανακοινωθεί από την κυβέρνηση ο περιορισμός πρόσβασης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών