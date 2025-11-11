Μητσοτάκης: Διεθνές ενεργειακό κέντρο η Ελλάδα – Ασκούμε αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος των εθνικών συμφερόντων

Στις εγκαταστάσεις του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής βρέθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στη Ροδόπη.

Σε δηλώσεις που έκανε, ο πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων πως «η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο. Αποδείξαμε έμπρακτα ότι ασκούμε αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος των εθνικών συμφερόντων».

Ακόμη, τόνισε πως «η παρουσία μίας τόσο μεγάλης αμερικανικής αντιπροσωπίας στην πατρίδα μας της προηγούμενη εβδομάδα κατέδειξε ακριβώς την κομβική σημασία της Ελλάδος ως την αφετηρία του Κάθετου Άξονα, της δυνατότητας δηλαδή τροφοδοσίας από την Ελλάδα με αέριο που θα έρχεται με διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένου του LNG που θα έρχεται από τις ΗΠΑ, έτσι ώστε να μπορούμε να τροφοδοτούμε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία, η Ουκρανία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία».

«Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντική αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας συγκροτούν αυτές οι πολύ σημαντικές επενδύσεις που γίνονται από τον ΔΕΣΦΑ. Προσβλέπω σε ακόμα περισσότερες εθνικές επιτυχίες στο μέτωπο της ενεργειακής διπλωματίας», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στη Μαρώνεια, ανακοινώνοντας πως αυξάνεται 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο ΕΦΚ στους αγρότες. «Είμαστε σε συνεχή διαβούλευση για το πώς θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα», τόνισε ο πρωθυπουργός, που μίλησε ακόμα με αλιείς και στελέχη του λιμενικού της περιοχής. Τέλος, έκανε αναφορά στα επεισόδια με τα τουρκικά αλιευτικά, και στα νέα μισθολόγια των ενστόλων.