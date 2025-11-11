Μητσοτάκης από Ροδόπη: Αυξάνεται 50% η επιστροφή ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα

Αυξάνεται κατά 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο ΕΦΚ στους αγρότες μας, δήλωσε από τη Ροδόπη ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είμαστε σε συνεχή διαβούλευση πώς θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα» επεσήμανε ο πρωθυπουργός, σε ένα σαφές άνοιγμα προς τους αγρότες, αντιπροσωπεία των οποίων βρίσκεται στην Αθήνα ζητώντας άμεση καταβολή των ενισχύσεων και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της θανατηφόρας ζωονόσου της ευλογιάς.

Μάλιστα, το μεσημέρι θα έχουν συνάντηση και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Λίγο νωρίτερα, την αύξηση 50% στα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο πετρέλαιο των αγροτών είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, διαμηνύοντας μάλιστα πως θα ισχύει από φέτος, σε μόνιμη βάση.

Η σημερινή περιοδεία του κ. Μητσοτάκη στη Ροδόπη στοχεύει στην ανάδειξη διαφορετικών πολιτικών της κυβέρνησης που έχουν ως κοινό παρονομαστή τη στήριξη της περιφέρειας. Πρώτος σταθμός του είναι η Μαρώνεια και στη συνέχεια θα επισκεφθεί τον σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, όπου θα έχει την ευκαιρία να αναφερθεί στη σημασία των επενδύσεων στην Ενέργεια, στον πρωταγωνιστικό ρόλο που φιλοδοξεί να παίξει η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν για τη χώρα και τους πολίτες.

Ακολούθως θα μεταβεί στην Κομοτηνή, όπου θα συναντηθεί με νέους της περιοχής, και τέλος θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.