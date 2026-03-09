Μητσοτάκης από Πάφο: Η Κύπρος δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ μόνη – Οι κινήσεις μας είναι αμυντικές

Ολοκληρώθηκαν στην Πάφο οι διευρυμένες συνομιλίες κορυφής, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να προβαίνει σε βαρυσήμαντες δηλώσεις στο πλαίσιο της κοινής συνέντευξης Tύπου με τους Προέδρους της Κύπρου και της Γαλλίας.

«Από εδώ στέλνουμε ένα κοινό, καθαρό, ηχηρό, αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Ένα σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας πως η προστασία της Κύπρου αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας.

Απευθυνόμενος στον κυπριακό ελληνισμό, ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποίησε υψηλούς τόνους για να υπογραμμίσει τους δεσμούς Αθήνας και Λευκωσίας. «Αδέρφια μου, βρίσκομαι εδώ μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Θα ήμασταν στο πλευρό σας ακόμη και μόνοι. Αλλά δεν είμαστε μόνοι», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η Ελλάδα και η Ευρώπη εκφράζουν πλέον την αλληλεγγύη τους με έργα και όχι μόνο με λόγια.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε πως η ασφάλεια της Μεγαλονήσου τέθηκε ως εθνική προτεραιότητα από την πρώτη στιγμή της κρίσης, γεγονός που αποδείχθηκε από την άμεση παρουσία των ελληνικών φρεγατών και των μαχητικών F-16 στην Κύπρο.

Mάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε προσωπικά τον Εμανουέλ Μακρόν για την άμεση κινητοποίηση της Γαλλίας, ενώ χαιρέτισε τη συνδρομή της Ιταλίας και της Ισπανίας. Όπως εξήγησε, η κινητοποίηση αυτή αντανακλά την ουσία της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέλνοντας το μήνυμα ότι κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι κινήσεις αυτές είναι αμιγώς αμυντικές και αποσκοπούν στην προστασία ενός κράτους-μέλους που απειλείται, παραμένοντας μακριά από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις παρενέργειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας απόλυτο συναγερμό και απορρίπτοντας κάθε εφησυχασμό. Προειδοποίησε για το ενδεχόμενο μεγάλων προσφυγικών ροών και τόνισε την ανάγκη να εγκαταλείψει το Ιράν τις πολιτικές του φιλοδοξίες που πυροδοτούν την αστάθεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη προστασίας του Λιβάνου και του επαναπατρισμού των Ελλήνων από την εμπόλεμη ζώνη, σημειώνοντας ότι πρέπει να στηριχθεί η κυβέρνηση του Λιβάνου και να αποφευχθούν επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στα νότια της χώρας.

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως σε έναν κόσμο που βιώνει πρωτοφανή αναταραχή, η Ευρώπη οφείλει να παραμείνει μια υπεύθυνη δύναμη ικανή να συνδιαμορφώνει τις παγκόσμιες εξελίξεις, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.