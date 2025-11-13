MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Ελευσίνα: Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αναβαθμίζεται διαρκώς – Πρώτη υποχρέωση η μάχη με την ακρίβεια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας αναβαθμίζεται διαρκώς και η χώρα ισχυροποιείται», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που μετά την τελετή παράδοσης των τεσσάρων νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών Diamond 62 MPP, στο αεροδρόμιο των Μεγάρων, μετέβη στην Ελευσίνα, όπου συνομίλησε με κατοίκους.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι πρώτη υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να σκύψει πάνω από την ακρίβεια και να στηρίξει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Από τις αρχές Ιανουαρίου, οι πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς, μέσω της μείωσης της άμεσης φορολογίας, επισήμανε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε και έργα για την περιοχή, ανακοινώνοντας τη μεταφορά του λιμανιού της Ελευσίνας, τον τριπλό κόμβο στον Σκαραμαγκά αλλά και την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου.

«Σκύβουμε πάνω στις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε γωνιάς της Ελλάδας για να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες», είπε.

Κυριάκος Μητσοτάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 21 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης για Κρατερό Κατσούλη: Θέλω να δω το όριό του κάθε φορά

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Νυχτερινές εργασίες κοπής πρασίνου σήμερα και αύριο στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Πέτρος Ιακωβίδης: Έγινα τραγουδιστής γιατί είδα τον Βοσκόπουλο – Έχω καψούρα με τον Καρρά

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Βορίζια: Τη Δευτέρα η απολογία του 23χρονου που κατηγορείται για την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι του Φραγκιαδάκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που “χτυπούσε” ΑΤΜ και αυτοκίνητα σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες – Λεία… μαμούθ πάνω από μισό εκατ. ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ CATS και σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης