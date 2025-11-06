Μηταράκης για Προαστιακό: Μην δημιουργούμε ανησυχία για κάτι που έγινε προγραμματισμένα και με ασφάλεια

«Οι σιδηρόδρομοι εκσυγχρονίζονται, τα συστήματα τηλεδιοίκησης λειτουργούν στο μεγαλύτερο μέρος του δικτύου, στόχος είναι να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026 πλήρως η τηλεδιοίκηση», τόνισε ο Νότης Μηταράκης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ τόνισε τα παραπάνω απαντώντας στην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη που αναφέρθηκε στο περιστατικό που σημειώθηκε στον προαστιακό σιδηρόδρομο στην γραμμή Λάρισας – Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Μηταράκης είπε ότι όπως «αναφέρει σε και ανακοίνωσή του ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης δεν υπήρξε περιστατικό ασφαλείας που να αφορά τον σιδηρόδρομο. Σε ένα σημείο στον προαστιακό της Θεσσαλονίκης, με σχεδιασμό βάσει του συστήματος τηλεδιοίκησης, ο σταθμάρχης οδήγησε μια αμαξοστοιχία μέσω της αρτηριακής γραμμής και στοχευμένα στην παράλληλη γραμμή για να επιβιβάσει τους επιβάτες γιατί υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα. Το σύστημα με την σωστή χάραξη το προέβλεψε και έτσι δεν υπήρξε σε καμία περίπτωση οποιοδήποτε ζήτημα ασφαλείας» και τόνισε ότι «είναι κακό να δημιουργούμε στον κόσμο ανησυχία για ένα περιστατικό που δεν ήταν περιστατικό ασφαλείας».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος αντέτεινε ότι «το θέμα της ασφάλειας των τρένων είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που εάν κάποιος έχει δημιουργήσει ανησυχίες είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός που μας είπε ότι μέχρι τις εκλογές “δεν μπορώ να εγγυηθώ τίποτα”. Η κυρία Λιακούλη, είπε « ρητορικά έθεσε το ερώτημα “κατά πόσο είναι ασφαλή τα τρένα για να μπουν τα παιδιά μας”. Αυτός, που δήλωσε ότι δεν είναι ασφαλή τα τρένα είναι ο κ. Μητσοτάκης που μας είπε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των τρένων μέχρι το 2027. Οπότε ότι να μας πείτε εσείς για το εάν ήταν ο μηχανοδηγός που έκανε τον ελιγμό ή ήταν κάτι προγραμματισμένο ή όχι αυτό δεν έχει καμία σημασία, ο κόσμος ανησυχεί. Συνεπώς, μην κάνετε τον εκπρόσωπο των τρένων, όταν δεν μπορείτε να λύσετε το τρένο εδώ και 6 χρόνια» είπε στον κ. Μηταράκη.