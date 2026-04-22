Μηταράκης: Δεν στέκει νομικά η άρση ασυλίας μου, αλλά ζητώ να αρθεί για να μη μείνει καμία σκιά

«Δεν περίμενα έπειτα από 14 χρόνια στη Βουλή ότι θα ζήταγα το λόγο για να συζητηθεί το αίτημα της δικής μου άρσης ασυλίας. Τονίζω ότι η θεσμική υποχρέωση των βουλευτών είναι να προασπίζονται τα νόμιμα συμφέροντα των πολιτών και αυτό πράττω και θα πράττω και στο μέλλον. Δεν στέκει νομικά η άρση ασυλίας μου αλλά θα είμαι σαφής: Ζητώ την άρση ασυλίας μου για πολιτικούς και προσωπικούς λόγους».

Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά ο βουλευτής της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, της πρώτης δικογραφίας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, με την οποία ζητείται η άρση ασυλίας 11 βουλευτών της ΝΔ, για να διερευνηθεί τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Μηταράκης, «η υπόθεση αφορούσε το αίτημα δύο κτηνοτρόφων για τους οποίους «οι συνεργάτες μου ορθά κατά πάγια οδηγία μου προώθησαν χωρίς κρίση ή παρότρυνση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την επιστολή προς τον ειδικό συνεργάτη του αρμοδίου υπουργού, προκειμένου να εξεταστεί από αυτούς το εύλογο και το νόμιμο του αιτήματος το οποίο μας εστάλη από επιστήμονα».

«Εδώ τελειώνει η δική μας συμμετοχή. Αυτό προκύπτει αδιαμφισβήτητα από τη δικογραφία. Καμία άλλη αναφορά δεν υπάρχει σε αυτήν σε ενέργεια είτε δική μου είτε συνεργάτη μου», τόνισε ο κ. Μηταράκης και συμπλήρωσε:

«Διαβάζοντας εκ των υστέρων τη δικογραφία φαίνεται δίκαιο το αίτημα της οικογένειας. Πράγματι είναι κτηνοτρόφοι, πράγματι κατέχουν τα νόμιμα δικαιώματα και κάθε χρόνο λάμβαναν και λαμβάνουν σχετική επιδότηση. Απλώς δεν χειρίστηκαν ίσως σωστά τη διαδικασία, τη συγκεκριμένη χρονιά. Αλλά δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα να κρίνω. Επίσης, δεν είναι αρμοδιότητα της Βουλής. Η βασιμότητα της δικογραφίας δεν αφορά εσάς».

«Το ζητούμενο είναι αν η αίτηση συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων των βουλευτών ή της πολιτικής δραστηριότητας», επεσήμανε ο κ. Μηταράκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «προφανώς η αντιμετώπιση τοπικών ζητημάτων είναι πολιτική δραστηριότητα».

«Ο ρόλος του βουλευτή δεν περιορίζεται στις αίθουσες του κοινοβουλίου. Η πολιτική δραστηριότητα είναι μια πιο ευρεία έννοια και η διαβίβαση αλληλογραφίας, μεταφέροντας αναφορές και αιτήματα πολιτών, είναι πολιτική δραστηριότητα. Δεν μιλάμε για ρουσφέτι εδώ αλλά για τη διαβίβαση ενός αιτήματος πολίτη, όπως διατυπώθηκε από αρμόδιο επιστήμονα στον αρμόδιο υπουργό προς εξέταση από τις υπηρεσίες, διότι δεν λάμβανε προφανώς απάντηση από τη γραφειοκρατία.

Ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος του πολίτη.

Έχει ευθύνη να επισημαίνει ζητήματα πολιτών, επιδιώκοντας τη λύση τους, σαφώς με νόμιμο τρόπο. Ο βουλευτής δεν μπορεί να έχει κλειστές πόρτες, δεν ζούμε σε γυάλα, ούτε επιτρέπεται να ζούμε σε γυάλα», τόνισε.

«Σε αυτό το τοξικό περιβάλλον για το οποίο όλοι έχουμε ευθύνη προέχει να προστατεύσω το όνομα μου. Χωρίς σκιές. Και δυστυχώς η συνταγματικά κατοχυρωμένη βουλευτική ασυλία πλέον θεωρείται σκιά. Οι πολιτικοί έχουμε τεκμήριο ενοχής και όχι τεκμήριο αθωότητας.

Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους θεσμούς της δικαιοσύνης, στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς και απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν έχω πράξει κάτι παράνομο αλλά αντίθετα κινήθηκα σαφώς στο πλαίσιο του Συντάγματος», κατέληξε ο κ. Μηταράκης