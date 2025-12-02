MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Mήνυση Γεωργιάδη σε χρήστη του Twitter που έγραψε για λογοκλοπή στο νέο του βιβλίο – “Έγινε παρεξήγηση” απάντησε εκείνος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μήνυση κατέθεσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε χρήστη του Χ (πρώην Twitter) κατηγορώντας τον ότι έκανε λογοκλοπή στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Ρώμη».

Ο εν λόγω χρήστης, σε βάρος του οποίου ο κ. Γεωργιάδης υπέβαλε ήδη μήνυση και αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση, κατηγόρησε τον υπουργό ότι έκλεψε όσα έγραψε στο βιβλίο του από το βιβλίο της συγγραφέως Mary Beard. Μάλιστα, μέσω Twitter ειδοποίησε την κ. Beard να δει ότι έχει πέσει θύμα λογοκλοπής. Όπως έγραψε ο κ. Γεωργιάδης «ο χρήστης έκανε μένσιον την Mary Beard, μία από τις πιο διάσημες και έγκυρες συγγραφείς για την Ρωμαϊκή Ιστορία, και της είπε ότι εγώ έχω κάνει λογοκλοπή από το βιβλίο της». Η ίδια απάντησε λέγοντας ότι θα το δει με τον εκδοτικό της οίκο.

«Πού να ξέρει η κυρία ποιος είμαι εγώ, ότι το βιβλίο μου είναι από τα μαθήματα που παρέδιδα για χρόνια στην Ελληνική Αγωγή, ότι φυσικά δεν έχει καμία σχέση με το δικό της κλπ και τους είπε ότι θα το κοιτάξει» συνεχίζει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης.

Όταν, δε, ο Άδωνις Γεωργιάδης ενημέρωσε τον εν λόγω χρήστη για τις νομικές κινήσεις του, ο «“γενναίος κύριος” διέγραψε τις αναρτήσεις του και είπε ότι έγινε παρεξήγηση και ότι δεν εννοούσε κάτι τέτοιο…».

«Και η ντροπή χάνει το νόημα της ορισμένες φορές από το μίσος και τα συμπλέγματα των πολιτικών μου αντιπάλων. Από την άλλη χαίρομαι για την αγάπη που μου δείχνετε οι πολλοί που με αγαπάτε και με εμπιστεύεστε και δεν θα με λυγίσουν οι λίγοι δειλοί και τοξικοί» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Άδωνις Γεωργιάδης

