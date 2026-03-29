Μιλένα Αποστολάκη σε Αλεξάνδρα Σδούκου: Γνωρίζει καλά η κυβέρνηση ποιοι είναι οι πελάτες, διότι τους εξυπηρετεί ανερυθρίαστα

Απάντηση στην επίθεση που δέχθηκε απο την εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για την τοποθέτησή της στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, δίνει η Μιλένα Αποστολάκη.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σε γραπτή δήλωσή της αναφέρει: «Πανικόβλητη η κυβερνητική προπαγάνδα από την κοινωνική και ηθική απομόνωση που υφίσταται, από τη σωρεία των σκανδάλων και τις άμεσες εκβιαστικές βολές του καταδικασμένου προμηθευτή του Predator Ταλ Ντίλιαν, επιχειρεί απελπισμένα να αλλάξει την ατζέντα παραχαράσσοντας και διαστρεβλώνοντας. Γνωρίζει καλά η κυβέρνηση ποιοι είναι οι πελάτες, διότι τους εξυπηρετεί ανερυθρίαστα. Δεν είναι ασφαλώς οι πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν ΝΔ πελάτες. Είναι οι στρατιές των ημετέρων με τις απευθείας αναθέσεις πελάτες. Είναι τα καρτελ και τα ολιγοπώλια που θησαυρίζουν πελάτες. Και απέναντι σε αυτούς τους πελάτες της δεξιάς, για το ΠαΣοΚ υπάρχουν οι πολίτες της πατρίδας. Γι αυτούς τους πολίτες είμαστε εδώ».

Νωρίτερα η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου είδα κάνει λόγο για τοποθετήσεις στο συνέδριο που «θύμισαν εποχές των “γερμανοτσολιάδων” και της πιο ακραίας τοξικότητας».

Συγκεκριμένα τόνισε σε δήλωσή της κάνοντας ειδική αναφορά στην κ.Αποστολάκη : «Η αλήθεια είναι πως το ΠαΣοΚ μάς έχει συνηθίσει τελευταία σε τοποθετήσεις «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ» αλλά η κ. Αποστολάκη ξεπέρασε κάθε φαντασία, που θύμισε τις εποχές των «γερμανοτσολιάδων» και της πιο ακραίας τοξικότητας. Προσβάλλοντας τους πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία τους αποκάλεσε «πελάτες της Δεξιάς». Ούτε η λέξη κατάντημα δεν μπορεί να περιγράψει επαρκώς τον κατήφορο που επέλεξε η κ. Αποστολάκη για να χαρακτηρίσει το 41% των πολιτών, επειδή δεν ψήφισε το κόμμα που θα ήθελε εκείνη». Και συνέχισε: «Δυστυχώς όμως γίνεται ακόμα πιο θλιβερό, καθώς αυτή η χυδαιότητα δεν διορθώθηκε από κανέναν στο συνέδριο, ούτε την ηγεσία, ούτε το προεδρείο που δια της ανοχής τους, την υιοθέτησαν. Τα όσα είπε η κ. Αποστολάκη όμως δεν χαρακτηρίζουν τους πολίτες που δεν ψήφισαν το κόμμα που θέλει εκείνη. Χαρακτηρίζουν το ίδιο το κόμμα της που ενώ αυτοαποκαλείται «δημοκρατική παράταξη», δεν έχει καταδικάσει ακόμα αυτή την αντιδημοκρατική τοποθέτηση».