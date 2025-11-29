MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχαηλίδου: Θα διορθωθούν τα λάθη στην επιστροφή του ενοικίου – Έρχονται κοινωνικές κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Για την επιστροφή ενοικίου και τις καταγγελίες πολιτών πως δεν έλαβαν όλο το ποσό, τις κοινωνικές κατοικίες που δρομολογούνται για τη στέγαση δημοσίων υπαλλήλων, το λάθος με το επίδομα μητρότητας που κόπηκε σε μητέρες και την κλήρωση των 1.000 ευρώ σε δικαιούχους επιδομάτων, μίλησε στον ΣΚΑΪ η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Αρχικά, για την επιστροφή ενοικίου και τα παράπονα που εκφράζουν πολίτες για τα ποσά που έλαβαν, η υπουργός ανέφερε πως «είναι λογικό να έχουν γίνει λάθη με 900.000 δικαιούχους και όλα αυτά θα διορθωθούν. Στο portal της ΑΑΔΕ, στα αιτήματά μου, μπορεί να μπει κανείς και να καταθέσει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Και η ίδια η ΑΑΔΕ κοιτάει τι έχει γίνει. Είχαμε επίσης 30.000 ανθρώπους που δεν είχαν δηλώσει iban».

Παράλληλα, για την προσαύξηση για τα παιδιά, η υπουργός εξηγεί πως αφορά το ταβάνι των 800 ευρώ. Δηλαδή αν κάποιος πληρώνει ενοίκιο 900 ευρώ, με ένα παιδί το ποσό θα ανέλθει στα 850. Αν κάποιος έχει ενοίκιο 400 ευρώ, τότε το ποσό θα δοθεί εξολοκλήρου, δεν θα ανέλθει στα 450 ευρώ.

Στη συνέχεια η υπουργός αναφέρθηκε και στις κοινωνικές κατοικίες σε δημοσίους υπαλλήλους, κάνοντας λόγο για «μια μεγάλη νίκη». «Μέχρι πρότινος το ΕΣΠΑ δεν κάλυπτε στεγαστικές ανάγκες και καταφέραμε και πείσαμε τους Ευρωπαίους».

Όπως εξήγησε, η προσφορά κατοικίας αφορά τους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από το σπίτι τους, όπως δασκάλους ή στρατιωτικούς.

«Μπορέσαμε και εντάξαμε στις δαπάνες που αποζημιώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακίνητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είτε κτίρια των περιφερειών, είτε κτίρια των δήμων θα μπορέσουν να δοθούν ευρωπαϊκά χρήματα ώστε να φτιαχτούν και να πάνε επιτέλους εκεί οι δημόσιοι υπάλληλοι για να μένουν», εξήγησε η υπουργός.

Το νέο ΈΣΠΑ ξεκινάει το 2026, οπότε εντός του έτους θα αποδεσμευτούν οι πόροι και θα ανοίξουν οι υποδομές, σε όλη την Ελλάδα, τόνισε.

Επίσης, η κ. Μιχαηλίδου υπενθύμισε και το δεύτερο μέτρο που αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους, λέγοντας πως θα δίνεται επίδομα έως 250 ευρώ το μήνα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για λειτουργούς που πηγαίνουν είτε σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές είτε σε νησιά.

Για το επίδομα μητρότητας που κόπηκε σε πολλές νέες μαμάδες, η υπουργός εξήγησε πως έγινε λάθος από τη ΔΥΠΑ και διορθώνεται. «Από την αίτησή τους αναδρομικά και όσο καιρό το έχουν χάσει, οι μητέρες θα πάρουν τα χρήματα αυτά» τόνισε.

Τέλος, η υπουργός αναφέρθηκε και στην κλήρωση των 1.000 ευρώ που γίνεται σε δικαιούχους επιδομάτων.8.500 συμπολίτες μας κληρώθηκαν την Πέμπτη και 2 του μηνός θα μάθουν εάν είναι δικαιούχοι», εξηγώντας πως είναι ένα πρόγραμμα όπως η φορολοταρία.

Δόμνα Μιχαηλίδου

