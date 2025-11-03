MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχαηλίδου: Παρατείνεται έως τις 18 Νοεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για τη β’ φάση του “Προσβασιμότητα κατ’ οίκον”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοινώνει ότι παρατείνεται έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη β’ φάση του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», του πρώτου στοχευμένου χρηματοδοτικού εργαλείου που επιδοτεί παρεμβάσεις για την προσαρμογή κατοικιών και επαγγελματικών χώρων στις ανάγκες ατόμων με αναπηρία.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε:

«Το κράτος, για πρώτη φορά, χρηματοδοτεί στοχευμένες παρεμβάσεις για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητά τους. Οι δράσεις σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με την ίδια την αναπηρική κοινότητα, ώστε να ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις».

Όσοι έχουν ήδη προεγκριθεί στην α’ φάση καλούνται, μέσω της πλατφόρμας prosvasimotita.minscfa.gov.gr, να δηλώσουν το ακίνητο στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις (κύρια ή/και δευτερεύουσα κατοικία ή/και επαγγελματική στέγη), τη σχέση τους με αυτό, καθώς και τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που επιθυμούν να υλοποιήσουν.

Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση έως 14.500 ευρώ, με προκαταβολή 50% και πλήρως ψηφιακή διαδικασία, ενώ καλύπτει ράμπες, αναβατόρια, αυτοματισμούς, τεχνικές διαμορφώσεις, εξοπλισμό αλλά και τις αμοιβές μηχανικών για την πιστοποίηση των εργασιών.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη γ’ φάση, που αφορά την υποβολή των δικαιολογητικών ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων και την καταβολή του υπολοίπου 50% της επιχορήγησης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και απευθύνεται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% με κινητική ή αισθητηριακή αναπηρία και συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Δόμνα Μιχαηλίδου

