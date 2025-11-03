Μιχαηλίδου: Ντροπή σε όσους εν έτει 2025 προσπαθούν να εμποδίσουν τη δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μπλοκάρει την ανέγερση των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, ούτε στο Μαρούσι, ούτε πουθενά. Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να ζουν μέσα στην κοινωνία, όχι στο περιθώριο, είναι αδιαπραγμάτευτο», δήλωσε κατηγορηματικά η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σε εκπομπή του ΣΚΑΙ.

Η δήλωση της υπουργού έρχεται ως απάντηση στις αντιδράσεις ομάδας κατοίκων του Αμαρουσίου, που προσπαθούν να σταματήσουν τη δημιουργία δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) του Συλλόγου «Αμαρυλλίς» σε οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί δωρεάν για τον σκοπό αυτό. Ο Σύλλογος, που εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, εδώ και χρόνια στηρίζει άτομα με ελαφριά και μέση νοητική αναπηρία, άνω των 24 ετών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να ζουν με αυτονομία, αξιοπρέπεια και ασφάλεια εντός του κοινωνικού ιστού.

Από το υπουργείο υπενθυμίζεται ότι το επίμαχο οικόπεδο, εμβαδού μόλις 287 τ.μ., αποτελεί το 6% μιας συνολικής έκτασης 4,5 στρεμμάτων, ενώ το οικοδομήσιμο μέρος δεν ξεπερνά το 3%. Ο ιδιοκτήτης, ενεργώντας απολύτως νόμιμα, αποφάσισε να διαθέσει το ακίνητο για κοινωνικό σκοπό: να το δωρίσει στον Σύλλογο «Αμαρυλλίς» ώστε να ανεγερθούν δύο μικρές κατοικίες, στις οποίες θα φιλοξενηθούν οκτώ συμπολίτες μας με αναπηρία, ενώ κάποιοι κάτοικοι αντιδρούν επικαλούμενοι ψευδώς «απώλεια πρασίνου» ή «κυκλοφοριακή επιβάρυνση».

Όπως σημειώνει και ο ιδιώτης-δωρητής, τα επιχειρήματα αυτά δεν έχουν καμία βάση: ακριβώς απέναντι υπάρχει ήδη μεγάλος κοινόχρηστος χώρος πρασίνου, ενώ η περιοχή είναι αμιγώς οικιστική, δηλαδή ακριβώς το περιβάλλον όπου προβλέπεται από τον νόμο να λειτουργούν οι ΣΥΔ.

Η ανέγερση δύο κατοικιών που καλύπτουν λιγότερο από το 3% της συνολικής έκτασης δεν αλλάζει τον χαρακτήρα της γειτονιάς – αλλά, αντιθέτως, τον αναβαθμίζει.

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης δεν είναι ιδρύματα. Είναι κανονικές κατοικίες έως 4 ατόμων, μέσα στις γειτονιές των πόλεων, όπου οι άνθρωποι με αναπηρία ζουν όπως όλοι οι υπόλοιποι, με τη βοήθεια ειδικού προσωπικού, αλλά χωρίς αποκλεισμούς. Δεν επιβαρύνουν τις περιοχές όπου λειτουργούν, τις δυναμώνουν.

Σημειώνεται ότι σήμερα λειτουργούν σε όλη τη χώρα 152 ΣΥΔ, στις οποίες διαβιούν 823 συμπολίτες μας με αναπηρία. Μόνο στην Αττική υπάρχουν 67 τέτοιες Στέγες, διάσπαρτες μέσα στον αστικό ιστό – από τον Πειραιά και το Ψυχικό έως τη Γλυφάδα, τη Ραφήνα, τα Μελίσσια και το ίδιο το Μαρούσι, όπου ήδη λειτουργούν πέντε. Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν έχει υπάρξει πρόβλημα· αντίθετα, οι τοπικές κοινωνίες έχουν αγκαλιάσει αυτές τις δομές ως ζωντανό κομμάτι της γειτονιάς τους.

«Το υπουργείο με περηφάνια δηλώνει ότι τις έχει υπερδιπλασιάσει από το 2019, οπότε και τις παρέλαβε και καλεί τον Δήμο Αμαρουσίου να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις στην έκδοση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος για ένα έργο που δεν υπηρετεί απλώς την κοινωνική πολιτική, αλλά την ίδια την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η κυβέρνηση έχει ήδη ενισχύσει την πολιτική ανεξάρτητης διαβίωσης, καλύπτοντας πλήρως το κόστος λειτουργίας των ΣΥΔ».

Τέλος, από το υπουργείο επισημαίνεται ότι η κοινωνία δεν προοδεύει όταν γυρνά την πλάτη στους πιο ευάλωτους – προοδεύει όταν τους αγκαλιάζει. «Και όσοι αντιδρούν στο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να έχουν το δικό τους σπίτι μέσα στην πόλη, δεν υπερασπίζονται το Μαρούσι, υπερασπίζονται τη δική τους αναλγησία».