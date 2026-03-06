Μιχαηλίδου από Θεσσαλονίκη: Η τεχνολογία ανοίγει νέους ορίζοντες για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

Ισχυρό μήνυμα για τη δύναμη της αυτονομίας και της ψηφιακής ένταξης έστειλε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στο πάνελ «Η Δύναμη του Να μπορείς Μόνος σου», στο πλαίσιο σημερινής εκδήλωσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

«Να στείλουμε κάτι παραπάνω όλοι μαζί στις γιαγιάδες, στους παππούδες και στα άτομα με αναπηρία: να δουν τι εργαλείο ελευθερίας μπορεί να είναι η ψηφιακή προσβασιμότητα. Ας το πολλαπλασιάσουμε», τόνισε εμφατικά δίνοντας τον τόνο της εκδήλωσης.

Όπως σημείωσε, η ψηφιακή μετάβαση προχωρά με μεγάλη ταχύτητα και στόχος της πολιτείας είναι να μην μείνει κανείς πίσω. Το πρόγραμμα Όλοι Digital αποτελεί σημαντικό βήμα σε ένα ευρύτερο πλέγμα πολιτικών για την προσβασιμότητα. «Δεν είμαστε ούτε μαξιμαλιστές ούτε ουτοπιστές. Ένα πρόγραμμα από μόνο του δεν λύνει τα πάντα, αλλά είναι κομμάτι του παζλ για μια πιο προσβάσιμη καθημερινότητα», πρόσθεσε.

Στεκόμενη ιδιαίτερα στον φόβο που συχνά νιώθουν οι μεγαλύτερες ηλικίες απέναντι στην τεχνολογία, η κ. Μιχαηλίδου τόνισε: «Πολλοί φοβούνται μήπως κάνουν λάθος, χρεωθούν δύο φορές ή “μπλοκάρουν” κάτι. Στόχος μας είναι να τους δώσουμε αυτοπεποίθηση να πουν: μπορώ να το κάνω μόνος μου».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε άλλα προγράμματα που ενισχύουν την προσβασιμότητα, όπως η προσβασιμότητα κατοικιών για άτομα με αναπηρία και η ψηφιακή κάρτα αναπηρίας, την οποία χαρακτήρισε «ένα εργαλείο αξιοπρέπειας» για τους πολίτες.

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα Όλοι Digital και στην επιτυχία που μπορεί να φέρει τόνισε: «Η επιτυχία θα φανεί όταν όλο και περισσότεροι άνθρωποι, που μέχρι χθες φοβούνταν την τεχνολογία, θα μπορούν να πουν: δεν χρειάζομαι βοήθεια, μπορώ να το κάνω μόνος μου». Με αυτό το μήνυμα, υπογράμμισε τη σημασία της αυτονομίας και της ψηφιακής ένταξης στην καθημερινή ζωή.

«…Αν δεν υπήρχαν οι τεχνολογίες, ίσως να ήμουν ακόμη εκείνο το παιδί στο καφενείο»

Τη δική του βαθιά προσωπική ιστορία, που δείχνει τι σημαίνει πραγματικά η δύναμη της τεχνολογίας, μοιράστηκε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΜΑμεΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, Νικόλαος Χατζηδάφνης.

«Μεγάλωσα σε ένα χωριό με εκατό ανθρώπους και ένα καφενείο. Εκεί ήταν όλοι οι παππούδες και ήμουν το μοναδικό παιδί– ένα παιδί που δεν έβλεπε», είπε, εξηγώντας ότι όταν μπήκε στην εφηβεία άρχισε να αναρωτιέται τι θα κάνει στη ζωή του. Η απάντηση ήρθε μέσα από την τεχνολογία.

«Άρχισα να ασχολούμαι με τους υπολογιστές και κατάλαβα πόσο σημαντικοί είναι. Αν δεν υπήρχαν οι τεχνολογίες, ίσως να ήμουν ακόμη εκείνο το παιδί στο καφενείο», σημείωσε. Σήμερα, η τεχνολογία του δίνει την ελευθερία που κάποτε φαινόταν αδιανόητη: να κλείνει ταξί από το κινητό, να οργανώνει ταξίδια για τα παιδιά του και να τους χαρίζει εμπειρίες στο εξωτερικό.

«Μπορώ να πάρω ένα κινητό, να κλείσω ένα ταξί, να κλείσω εισιτήρια και να πάω τα παιδιά μου ένα ταξίδι στη Ρώμη. Να είμαι ένας πατέρας που οργανώνει τη ζωή του μόνος του», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος κατάφερε να σπουδάσει, να εργαστεί και να αφιερώσει τη ζωή του στην εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία στις νέες τεχνολογίες. «Το λευκό μπαστούνι και η τεχνολογία ήταν τα εργαλεία που με βοήθησαν να προχωρήσω», ανέφερε, προσθέτοντας ότι από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 εργάζεται συστηματικά στην εκπαίδευση εκατοντάδων ατόμων με αναπηρία, ώστε να αποκτήσουν αυτονομία στην καθημερινότητά τους.

Tο μεγαλύτερο εμπόδιο, η έλλειψη εκπαίδευσης

Όπως σημείωσε, το μεγαλύτερο εμπόδιο δεν είναι η έλλειψη τεχνολογίας αλλά η έλλειψη εκπαίδευσης. «Οι τεχνολογίες υπάρχουν και μπορούν να κάνουν τα πάντα. Αυτό που συχνά λείπει είναι κάποιος να μας δείξει πώς να τις χρησιμοποιήσουμε», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία των προγραμμάτων ψηφιακής κατάρτισης.

Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη κοινωνικής δικαιοσύνης και ίσης πρόσβασης στην πληροφορία. «Τα άτομα με αναπηρία θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι πολίτες. Και για να είμαστε ελεύθεροι, πρέπει να έχουμε την ίδια πρόσβαση στην πληροφορία που έχουν όλοι», είπε. Τόνισε επίσης ότι η τεχνολογία δεν αφορά μόνο την εργασία ή τις υπηρεσίες, αλλά και την κοινωνική ζωή: «Θέλουμε κι εμείς να συμμετέχουμε, να επικοινωνούμε, να είμαστε μέρος της κοινωνίας».

Μιλάω με φίλους, ακούω μουσική, μαθαίνω κάθε μέρα

«Χρησιμοποιώ το κινητό μου κάθε μέρα. Μιλάω με τους φίλους μου, ψωνίζω, παίζω παιχνίδια και ακούω μουσική. Μου αρέσει πολύ γιατί περνάω όμορφα την ώρα μου», ανέφερε η ωφελούμενη του ΚΔΗΦ «Ο ΣΩΤΗΡ», Αντιγόνη Λεωνίδα, μοιράζοντας την εμπειρία της από τη χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινότητά της.

Παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα χρειάζεται βοήθεια για να κατεβάσει εφαρμογές ή να μάθει κάποιες λειτουργίες – είτε από το οικογενειακό της περιβάλλον είτε από τους ανθρώπους στο κέντρο – εξέφρασε την ελπίδα ότι μέσα από το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αυτονομία.

«Με βοήθησαν, αλλά τώρα θέλω να μάθω να τα κάνω και μόνη μου. Ίσως μέσα από το πρόγραμμα να τα καταφέρω», είπε, προσθέτοντας ότι στο μέλλον θέλει να βοηθήσει και άλλους, ακόμη και συγγενείς μεγαλύτερης ηλικίας, να εξοικειωθούν με την τεχνολογία. «Νομίζω πως μπορώ να το κάνω. Δεν είναι κάτι δύσκολο για μένα και θα μου άρεσε να δείξω και σε άλλους πώς να χρησιμοποιούν το κινητό», κατέληξε, εκφράζοντας τη χαρά και την αυτοπεποίθηση που της δίνει η ψηφιακή εκπαίδευση.

Η τεχνολογία είναι δύναμη στην ψυχή των ατόμων με αναπηρία

Το πρώτο βήμα στην εκπαίδευση είναι να κατανοήσεις τις δυνατότητες και τις δεξιότητες του κάθε ατόμου, τόνισε η εκπαιδεύτρια Η/Υ για άτομα με αναπηρία, Ελισάβετ Λεπτοκαρίδου.

«Ξεκινάμε από τα βασικά: πώς χρησιμοποιεί το ποντίκι, πώς πατά τα πλήκτρα, πώς χειρίζεται τις περιφερειακές συσκευές ή το κινητό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η εκπαίδευση προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του κάθε συμμετέχοντα. «Δεν θέλουμε γενική γνώση. Θέλουμε γνώση χρήσιμη για την καθημερινότητα».

Μία στιγμή που τη συγκίνησε ήταν όταν η μητέρα ενός παιδιού που εκπαίδευσε της είπε: «Σου οφείλω δύο πράγματα: μια συγγνώμη και ένα ευχαριστώ». Η συγγνώμη γιατί δεν πίστευε ότι το παιδί της θα μάθαινε, και το ευχαριστώ γιατί η εκπαίδευση άνοιξε νέους ορίζοντες για εκείνο. «Ήταν ένα πολύ μεγάλο δώρο», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη δύναμη που έχει η τεχνολογία στη ζωή των ατόμων με αναπηρία.

Ψηφιακή αυτοπεποίθηση για όλους: Από τον φόβο στην ελευθερία

Η εκπαιδεύτρια- Ψηφιακή Βοηθός Ηλικιωμένων, Κυριακή Ζαμπούνη, στη διαδικτυακή της τοποθέτηση περιέγραψε πώς η εκπαίδευση μετατρέπει το άγνωστο σε δύναμη. «Η πρώτη αντίδραση των ηλικιωμένων είναι συχνά φόβος. Η τεχνολογία φαίνεται δύσκολη, σχεδόν απρόσιτη. Όμως βήμα-βήμα, με κατανοητά μαθήματα, κερδίζουν αυτοπεποίθηση και νιώθουν ψηφιακά ανεξάρτητοι», είπε.

Η διαδικασία αυτή μετατρέπει τον αρχικό φόβο σε ενθουσιασμό. Όταν συνειδητοποιούν ότι μπορούν να στείλουν μήνυμα, να κάνουν download ή βιντεοκλήση, η χαρά τους είναι μεγάλη.

Η επιτυχία της εκπαίδευσης φαίνεται όταν οι συμμετέχοντες καταφέρνουν κάτι που θεωρούσαν δύσκολο. «Η μεγαλύτερη νίκη είναι η αυτοπεποίθηση που τους δίνουμε, η αίσθηση ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Αυτή είναι η ψηφιακή αυτοπεποίθηση που αλλάζει την καθημερινότητά τους», τόνισε η κ. Ζαμπούνη.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα Όλοι Digital που δίνει σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία τα εργαλεία για να κινηθούν με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στο ψηφιακό περιβάλλον.

