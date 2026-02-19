Μιχαηλίδου: 80 οι φάκελοι με κακοδιαχείριση από τη Χατζηδάκη στον ΟΠΕΚΑ

Για τα «μαϊμού» επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ και τον ρόλο της Αναστασίας Χατζηδάκη, η οποία είναι υπό έλεγχο για την υπόθεση αυτή, μίλησε το πρωί της Πέμπτης η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, λέγοντας στον ΣΚΑΪ πως «όταν ήρθαν τα πρώτα αποτελέσματα, καταδείκνυαν 80 φακέλους κακοδιαχείρισης από τη συγκεκριμένη υπάλληλο».

«Δεν είναι μικρό πράγμα, γι’ αυτό λέμε πως τουλάχιστον η πολιτική ηγεσία ενήργησε από τη στιγμή που κατάλαβε πως κάτι δεν πάει καλά. Το σκάνδαλο έγινε αντιληπτό το 2023, όταν μια δημόσια λειτουργός, που εκείνη την περίοδο τελούσε χρέη τμηματάρχη στην υπηρεσία ενός συγκεκριμένου επιδόματος του ΟΠΕΚΑ, των ανασφάλιστων υπερηλίκων, είχε αποσπαστεί στο γραφείο αρχηγού πολιτικού κόμματος» είπε η κυρία Μιχαηλίδου

Μιλώντας ειδικά για την Αναστασία Χατζηδάκη, η Δόμνα Μιχαηλίδου είπε ότι «γύριζε πίσω πολύ συχνά στον φορέα και την έβλεπαν οι συνάδελφοί της και ο διοικητής, ενώ δεν είχε λόγο να γυρίσει. Ο διοικητής τότε προσπάθησε να καταλάβει τι έγινε και διέταξε αμέσως εσωτερικό έλεγχο».

Όπως είπε, μεταξύ των περιπτώσεων που εντοπίστηκαν δίνονταν επιδόματα σε ανθρώπους που δεν είχαν συμπληρώσει τα 67 έτη, οι οποίοι εκ του νόμου δεν δικαιούνται την υποστήριξη.

«Είναι ζημιά στον οργανισμό, είναι καταχρηστική συμπεριφορά από δημόσιο λειτουργό στην τσέπη και τα εισοδήματα κάποιων συμπολιτών μας που δεν τα δικαιούνταν. Απ’ ό,τι φαίνεται, ένα πρόσωπο είναι υπεύθυνο, ενώ ευθύνες έχει και ο άνθρωπος που ανέλαβε τη θέση της όταν αποσπάστηκε στο πολιτικό κόμμα. Οπότε η εισαγγελία ελέγχει αυτή τη στιγμή αυτήν που ξεκίνησε την όλη κατάσταση».

Η υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής σημείωσε, τέλος, πως ερευνάται εάν η κυρία Χατζηδάκη είχε κάποιο όφελος δίνοντας επιδόματα σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνταν.