MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτσολα: Η Ελλάδα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποτελεί success story

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με την παρουσία του πρώην προέδρου της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και πλήθος ηγετών, πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες η επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης, έγιναν ειδικές αναφορές στην κρίση χρέους και στην παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, ως παράδειγμα των προσπαθειών του ΕΛΚ και της ανθεκτικότητας της Ε.Ε.

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε περήφανος που «κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη».

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα απευθύνθηκε από σκηνής στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και είπε: «Με τον Κυριάκο τώρα η Ελλάδα αποτελεί success story».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

