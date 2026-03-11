Μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας ανακοινώνει το μεσημέρι η κυβέρνηση

Μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα αισχροκέρδειας που παρατηρούνται λόγω και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με συνέπεια κύμα ακρίβειας να χτυπά τους καταναλω΄τες, ανακοινώνει το μεσημέρι η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σήμερα στις 14.00, θα κάνουν δηλώσεις με θέμα: Έκτακτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας.