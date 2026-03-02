MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“Μέσα στο βεληνεκές των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων η Ελλάδα” – Η ανάρτηση της πρεσβείας του Ισραήλ

Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή αποτυπώνεται πλέον και σε δημόσιες παρεμβάσεις διπλωματικών αρχών, με ανάρτηση που δημοσιεύτηκε σήμερα από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα να προκαλεί έντονο προβληματισμό. Το περιεχόμενο της δημοσίευσης αφορά την εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων και τις περιοχές της Ευρώπης που, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, ενδέχεται να βρεθούν εντός του βεληνεκούς τους.

Η ανάρτηση έγινε μέσω του X, όπου η πρεσβεία επισημαίνει χαρακτηριστικά:

«Η απειλή του ιρανικού καθεστώτος δεν στρέφεται μόνο κατά του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής. Η εμβέλεια των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων εκτείνεται έως την Ευρώπη».

Στη δημοσίευση συνοδεύεται και σχετικός πίνακας, στον οποίο αποτυπώνεται γραφικά το βεληνεκές των πυραυλικών συστημάτων. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάζονται, η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις χώρες που βρίσκονται εντός εμβέλειας, σε αντίθεση με τη Γερμανία και τη Γαλλία, οι οποίες εμφανίζονται εκτός του συγκεκριμένου βεληνεκούς.

