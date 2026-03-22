ΜέΡΑ25: Δεν ξεχνάμε το έγκλημα των Τεμπών, παλεύουμε για δημόσιο και ασφαλή σιδηρόδρομο

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, με την έναρξη της κύριας δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, το ΜέΡΑ25 απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής σε συγκέντρωση στη Λάρισα, τονίζοντας την ανάγκη για δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία του αγώνα για έναν δημόσιο και ασφαλή σιδηρόδρομο, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων και ασκώντας κριτική στις πολιτικές που, όπως επισημαίνει, οδήγησαν στο πολύνεκρο δυστύχημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

“Δεν ξεχνάμε το έγκλημα των Τεμπών, παλεύουμε για δημόσιο και ασφαλή σιδηρόδρομο

Συγκέντρωση τη Δευτέρα 23/3 στις 8 π.μ έξω από το παλιό ΤΕΙ της Λάρισας Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου ξεκινά η κύρια δίκη για την κρατική και καπιταλιστική δολοφονία στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή 57 ανθρώπων. Στη δίκη υπάρχουν 36 κατηγορούμενοι, αλλά απουσιάζει πλήρως οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο ή αξιωματούχος της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, καθώς και εκπρόσωποι της κοινοπραξίας Alstom και ΤΟΜΗ, θυγατρικής της ΑΚΤΩΡ, που είχαν αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης 717, η οποία περιελάμβανε το σύστημα σηματοδότησης και την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρομικού δικτύου.

Η απουσία αυτών των προσώπων από το κατηγορητήριο αποτελεί πρόκληση, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι μέχρι και από τη μεριά της εισαγγελίας αποδίδονται κατηγορίες για υποστελεχωμένο σταθμαρχείο, καθυστερημένη υλοποίηση της σύμβασης, κενά ασφαλείας στον ΟΣΕ και ελλιπή εποπτεία από το Υπουργείο Μεταφορών, γεγονός που καθιστά προφανείς τις ευθύνες τόσο της παρούσας κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά όσο και των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Το έγκλημα αυτό ανέδειξε με τον πιο εφιαλτικό τρόπο το κόστος της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων, αποκαλύπτοντας ότι οι εταιρείες, από τη Hellenic Train μέχρι την κοινοπραξία της σύμβασης 717, θέτουν πάνω απ’ όλα τα κέρδη των μετόχων τους και όχι τις ανθρώπινες ζωές.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα των πολιτικών των μνημονίων και των εφαρμοστών τους, που με την πλήρη διάλυση και την υποχρηματοδότηση των δημόσιων παροχών και δομών αδιαφορούν για το επίπεδο ζωής, ή ακόμα και για την ίδια τη ζωή, των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων που στηρίζονται σε αυτές.

Αποδείχθηκε ότι τα κρατικά εγκλήματα δεν αποτελούν «κακές στιγμές» ή μεμονωμένα λάθη αλλά αποτέλεσμα διαχρονικών πολιτικών. Παράλληλα, αποτελεί αποτέλεσμα της σταθερής επιλογής της κυβέρνησης να στηρίζει με κάθε τρόπο το καρτέλ του αυτοκινητόδρομου. Η προσπάθεια της κυβέρνησης για συγκάλυψη και λήθη, εμποδίστηκε από τον επίμονο αγώνα των συγγενών των θυμάτων, αλλά και από την τεράστια ανταπόκριση της ελληνικής κοινωνίας στις κινητοποιήσεις και τις απεργίες που οργανώθηκαν για το ζήτημα.

Αυτή είναι η δύναμη του αγωνιζόμενου λαού που έχει αναγκάσει να κινηθούν έξι διαφορετικές δικαστικές διαδικασίες συνολικά για τα Τέμπη και να εξετάζονται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία οι πολιτικές ευθύνες κρίσιμων προσώπων και υπουργών. Αυτή τη δύναμη καλούμαστε να δείξουμε ξανά ενόψει της κύριας δίκης. Να απαιτήσουμε να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που επιχειρήθηκε να θαφτούν κατά την ανακριτική διαδικασία και να διασφαλίσουμε ότι κανένας υπεύθυνος για αυτό το έγκλημα δεν θα μείνει ατιμώρητος.

Να καταδικάσουμε τον πραγματικό ένοχο, την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και του κέρδους που αδιαφορεί για τις ανθρώπινες ζωές, καθώς και τα πρόσωπα και τα κόμματα που την υλοποιούν. Στεκόμαστε στο πλάι του Συλλόγου των Συγγενών, συνεχίζουμε τον αγώνα για δημόσιο, σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο.

Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στις 08:00, καλούμε στη συγκέντρωση έξω από το παλιό ΤΕΙ Λάρισας όπου διεξάγεται η δίκη”.