Μελέτη στην Ευρωβουλή: 3.500 παιδιά κάθε μήνα πέφτουν θύματα κακοποίησης και παρενόχλησης στο διαδίκτυο

Σοκαριστικά στοιχεία για την παιδική κακοποίηση στο διαδίκτυο παρουσίασε από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου η Ελεονώρα Μελέτη, αποκαλύπτοντας ότι 3.500 παιδιά κάθε μήνα πέφτουν θύματα κακοποίησης, παρενόχλησης και χειραγώγησης online, ενώ 3,4 εκατομμύρια βίντεο καταγράφουν αυτές τις εγκληματικές πράξεις.

Η ευρωβουλευτής υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση και αποφασιστική ευρωπαϊκή δράση απέναντι στην παιδική κακοποίηση στο διαδίκτυο, επισημαίνοντας ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες διαθέτουν τα τεχνολογικά μέσα για να εντοπίζουν το σχετικό υλικό, αλλά συχνά δεν το απομακρύνουν εγκαίρως. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κάθε λεπτό που τέτοιο υλικό παραμένει στο διαδίκτυο οδηγεί σε δευτερογενή κακοποίηση των θυμάτων, ενώ παράλληλα ενισχύει τα κυκλώματα που διακινούν περιεχόμενο παιδικής κακοποίησης.

Η Ελεονώρα Μελέτη ζήτησε τον άμεσο εντοπισμό και αφαίρεση του υλικού παιδικής κακοποίησης , με αυτόματη αναφορά στις αρμόδιες αρχές, καθώς και αυστηρές κυρώσεις για τις ψηφιακές πλατφόρμες που αποτυγχάνουν επανειλημμένα να συμμορφωθούν. «Τα παιδιά μας θα σκεφτούμε, όχι τις πλατφόρμες», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να ποινικοποιηθεί η κατοχή και η διακίνηση υλικού παιδικής κακοποίησης που δημιουργείται μέσω τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας για τους νέους κινδύνους που δημιουργεί η χρήση της τεχνολογίας για εγκληματικούς σκοπούς.

Κλείνοντας την παρέμβασή της, επανέλαβε την πρότασή της για απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στις ψηφιακές πλατφόρμες, υπενθυμίζοντας ότι η πρόταση αυτή είχε ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο γνωμοδότησης για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης:

«3500 παιδιά πέφτουν κάθε μήνα θύμα κακοποίησης, παρενόχλησης και χειραγώγησης στο διαδίκτυο. 3,4 εκατομμύρια βίντεο το αποδεικνύουν. Οι πλατφόρμες μπορούν να εντοπίσουν το υλικό, αλλά δεν το κάνουν. Και εμείς εδώ αργούμε, χανόμαστε σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις. Πρέπει να το τελειώνουμε. Χρειάζεται το υλικό παιδικής κακοποίησης να εντοπίζεται άμεσα και για όποια πλατφόρμα δεν παίρνει από λόγια, να απαγορεύεται η λειτουργία της στην Ευρώπη. Τα παιδιά μας θα κοιτάξουμε, όχι τις πλατφόρμες.

Το υλικό κακοποίησης πρέπει, επίσης, να κατεβαίνει άμεσα, με αυτόματη αναφορά στις αρχές. Κάθε λεπτό που το υλικό παραμένει εκεί, τρέφονται οι παιδόφιλοι και κακοποιούνται δευτερογενώς τα παιδιά. Πρέπει να ποινικοποιηθεί η κατοχή και η διακίνηση ΑΙ υλικού παιδικής κακοποίησης. Θέλετε να μου πείτε πως το περιεχόμενο δεν παραμένει αρρωστημένο επειδή είναι ψεύτικο; Και τέλος, απαγόρευση στη πρόσβαση των παιδιών κάτω από τα 15 στις πλατφόρμες. Το πρότεινα στη γνωμοδότησή μου για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, το υπερψηφίσατε, τώρα όμως πρέπει να το κάνουμε πράξη.»