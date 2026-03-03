MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Mε Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συναντήθηκε ο Πιερρακάκης στις Βρυξέλλες – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα είχε σήμερα στις Βρυξέλλες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μάλιστα, στη συνέχεια συμμετείχε σε τετραμερή προπαρασκευαστική διάσκεψη υπό την προεδρία του Αντόνιο Κόστα με τη συμμετοχή της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Οι επαφές λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Euro Summit και λαμβάνουν νέα διάσταση λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης διεθνώς.

Στη συνέχεια, ο Έλληνας υπουργός και Πρόεδρος του Eurogroup θα μεταβεί στο Λουξεμβούργο, όπου θα είναι ομιλητής στο Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με αντικείμενο την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, το ψηφιακό ευρώ και τον διεθνή ρόλο του ενιαίου νομίσματος στο νέο, ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Πιερρακάκης θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της ΕΤΕπ Νάντια Καλβίνιο.

Kατά την παραμονή του στο Λουξεμβούργο, ο Πρόεδρος του Eurogroup, ως ex officio Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του Μηχανισμού Πιερ Γκραμένια στις εγκαταστάσεις του ESM.

