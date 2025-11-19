MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: Ομιλία Χρυσοχοΐδη σήμερα σε εκδήλωση του υπ. Προστασίας του Πολίτη για την ενδοοικογενειακή βία

|
THESTIVAL TEAM

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο της δράσης «Μαζί σπάμε τη σιωπή. 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας», διοργανώνει εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, σήμερα,Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025.

Η νέα αυτή εκδήλωση- και τρίτη κατά σειρά- θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης στην αίθουσα 1 (Λ. Στρατού 3), στις 10 το πρωί. Στην εκδήλωση θα μιλήσει και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα και έχει ως κύριο στόχο την ανάδειξη της σημασίας της συνεργασίας των φορέων του κράτους και της κοινωνίας των πολιτών, σε τοπικό επίπεδο, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Έρχεται σε συνέχεια της εναρκτήριας εκδήλωσης που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Ιούνιο στα Ιωάννινα.

Θα ακολουθήσουν και αντίστοιχες εκδηλώσεις στις έδρες των Περιφερειών της Χώρας, στη διάρκεια των οποίων Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και υπηρεσιών, θα ενώσουν τις φωνές τους, μιλώντας για την πρόληψη και καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, για τα περιστατικά που έχουν χειριστεί και για τη μεταξύ τους συνεργασία.

Θεσσαλονίκη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 18 ώρες πριν

Fake news οι φήμες για τη δημιουργία τζαμιού στη θέση του παλιού ΑΓΝΟ στη Σταυρούπολη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε το τροχαίο με την παράσυρση ζευγαριού από φορτηγό – Πολυτραυματίας ο 47χρονος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Δόμνα Μιχαηλίδου: Περισσότεροι οι δικαιούχοι στο πρόγραμμα “Σπίτι μου 2” με τις αλλαγές στα εισοδηματικά όρια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Φορτηγό παρέσυρε πεζό και εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός, φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Μαριάννα Παπαμακαρίου: “Ερχόμενη από την Κύπρο στην Ελλάδα, πέρασα κι εγώ διάφορα, σνομπαρία λέγεται;”

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Σουηδία: 18χρονος ομολόγησε ότι προετοίμαζε επίθεση σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη