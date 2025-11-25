MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρουσάκης για την επιδείνωση του καιρού: Μέρα με τη μέρα η κατάσταση θα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

«Μέρα με την μέρα η κατάσταση θα γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη» προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης για την ραγδαία επιδείνωση του καιρού.

«Τα φαινόμενα σιγά σιγά από τα δυτικά, με βροχές και καταιγίδες, θα επεκτείνονται σε μεγαλύτερες εκτάσεις της χώρας. Ο καιρός αυτός θα μας συνοδεύσει μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Είναι επικίνδυνος ο καιρός και μπορεί να δημιουργήσει αρκετά ακόμη προβλήματα» ανέφερε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μιλώντας στην στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά.

«Σήμερα, Τρίτη, έχουν ξεκινήσει ήδη οι βροχοπτώσεις στην Βορειοδυτική Ελλάδα (Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρος), και σιγά σιγά οι βροχές και οι καταιγίδες θα γίνονται πιο ισχυρές με μία τάση να επεκταθούν ανατολικότερα και νοτιότερα. Ο ιδιαίτερα άστατος καιρός θα επιμείνει» συνέχισε.

Κλέαρχος Μαρουσάκης

