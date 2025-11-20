Μαρινάκης σε Κωνσταντοπούλου: Νόμιζα ότι θα μου προτείνατε κάποια σαπουνόπερα για τα δάκρυα του Διαμαντή

Την απορία του για τις συνεχείς παρεμβάσεις της Ζωής Κωνσταντοπουλου στην ολομέλεια της Βουλής υπέρ της παραίτησης του Διαμαντη Καραναστάση εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου για την ΕΡΤ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξήγησε στην προεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας πως ουδέποτε έθιξε τον πρώην βουλευτή της.

«Ακούσαμε τα άπαντα του Διαμαντή σήμερα, χωρίς να τον έχουμε θίξει εν τω μεταξύ. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο τέτοια ανάλυση, είναι συμπαθέστατος και καλός καλλιτέχνης. Δεν υπήρξε καμία διάθεση επίθεσης», είπε αρχικά ο Υφυπουργός, προσθέτοντας: «Νόμιζα θα μου προτείνετε είτε κάποια σαπουνόπερα με τίτλο “Τα δάκρυα για τον Διαμαντή” είτε κάποιο αφιέρωμα στην δημόσια τηλεόραση μιας και ψηφίζουμε το νομοσχέδιο σήμερα. Μόνο στην πλάκα μπορεί να σας πάρει κανείς…».

Σε άλλο σημείο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε και στις επεναλαμβανομενες αιχμές της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για την υπόθεση των Τεμπών. . «Μαθήματα περί ηθικής εσείς δεν μπορείτε μας κάνετε. Έχετε προσβάλλει τη μνήμη του νεκρού μηχανοδηγού. Είστε η πολιτικός που ανέβηκε δημοσκοπικά στις πλάτες νεκρών», τόνισε, ενώ απαντώντας στις αιτιάσεις της περί «διορισμένου» υπουργού λόγω της εξωκοινοβουλευτικής του ιδιότητας, ο υφυπουργός τόνισε: «οι καταγγελίες της Όλγας Δάλλα είναι εδώ και σας καταδιώκουν».

Κατά την τοποθέτησή της πάντως, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξήρε την κοινοβουλευτική «προσφορά» του Διαμαντή Καραναστάση, υπογραμμίζοντας πως κατά την παρουσία του στη Βουλή είχε καταθέσει 141 ερωτήσεις σε υπουργούς, καταγγέλλοντας επιχείρηση κανιβαλισμού. Μάλιστα σε δήλωσή της στο περιστύλιο τόνισε πως ακόμη και ο Πρόεδρος της Βουλής, σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον κ. Καραναστάση, του είπε πως εάν γνώριζε για την πρόθεσή του να παραιτηθεί, θα είχε προσπαθήσει να τον αποτρέψει.

Ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου

Με την θετική ψήφο από τη ΝΔ ψηφίσθηκε επί της Αρχής από την Ολομέλεια το σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό της ΕΡΤ. Το νομοσχέδιο καταψηφίσθηκε επί της Αρχής από όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

