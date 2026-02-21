Μαρινάκης: Υπάρχουν μπαχαλάκηδες με γραβάτα στη Βουλή – Άδικη η κριτική από Σαμαρά και Καραμανλή

“Πρέπει να παραμείνεις στην πολιτική όσο οι πολίτες το θέλουν. Ο μόνος τρόπος λοιπόν αυτό να κρίνεται και να αξιολογείται είναι από τους ίδιους τους πολίτες στις βουλευτικές εκλογές” τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στην υποψηφιότητά του στο Βόρειο Τομέα Αθηνών στις προσεχείς εκλογές.

Ειδικότερα μιλώντας στον ιστότοπο Newsit, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι στις τελευταίες εκλογές ως γραμματέας του κόμματος έτρεξε σε όλη την Ελλάδα χωρίς να είναι σε μία εκλογική περιφέρεια για το καλύτερο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα στο πλευρό του πρωθυπουργού και πλέον ήθελε να είναι υποψήφιος στο Βόρειο Τομέα Αθηνών σε συμφωνία με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

“Νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας ό,τι και να λες, ό,τι και να κάνεις, τα σωστά σου, τα λάθη σου, οι πρωτοβουλίες σου και οι δικές μου και σε νομοθετικό επίπεδο ως υφυπουργός Τύπου, ο καθένας ό,τι τέλος πάντων, πόστο έχει, αξιολογούνται από την κοινωνία, τους ψηφοφόρους” είπε ο κ. Μαρινάκης. Αναφερόμενος στη σημερινή Βουλή υπογράμμισε ότι στο παρελθόν υπήρχαν όρια και ευπρέπεια και “δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι θα μπουν στη Βουλή οι “μπαχαλάκηδες”. Διευκρίνισε ότι “μπαχαλάκιας” δεν είναι μόνο αυτός που σπάει, υπάρχουν και μπαχαλάκηδες με γραβάτες και χωρίς γραβάτες, αναλόγως τι επιλέγουν να φορέσουν, που μόνο στόχο έχουν να αποπροσανατολίσουν τη συζήτηση, να χαρακτηρίζουν, να βρίζουν”.

“Δεν θυμάμαι ποτέ ξανά πολιτικός αρχηγός να έχει πει σε συναδέλφους του στη Βουλή, βουλευτές -και αναφέρομαι στην κ. Κωνσταντοπούλου- «δολοφόνους», ότι «τα χέρια σας είναι βαμμένα με αίμα», «κηφήνες», να ανεβαίνει, να μιλήσει για ένα νομοσχέδιο και να μιλάει για οτιδήποτε άλλο πέραν αυτού του νομοσχεδίου. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να γίνουμε σαν κι αυτούς, γιατί όταν κυλιέσαι στο βούρκο, δυστυχώς χάνεις. Γιατί αυτοί οι οποίοι είναι γεννημένοι για να παίζουν μπάλα σε βούρκους, ξέρουν καλύτερα το γήπεδο” είπε.

Αναφερόμενος στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, τόνισε ότι γύρω από αυτήν χτίστηκε η μεγαλύτερη απόπειρα χειραγώγησης, παραπλάνησης της κοινής γνώμης με τα ξυλόλια, τα χαμένα βαγόνια που την υιοθέτησαν ως λογική τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

“Ήταν τέτοια η προσπάθεια να πείσουν διάφοροι τον κόσμο και από τα μέσα ενημέρωσης ότι το άσπρο είναι μαύρο, ή το μαύρο είναι άσπρο, που, ενώ, βγαίναμε και τα λέγαμε όχι πάρα πολλοί στην αρχή, στη συνέχεια όλο και περισσότεροι, δεν μας άκουγαν όσο θα έπρεπε. Ένα χρόνο μετά, ούτε για ξυλόλια συζητάμε, ούτε για χαμένα βαγόνια συζητάμε, ούτε για συγκάλυψη συζητάμε, ούτε, σας θυμίζω ότι πολιτικός αρχηγός βγήκε στη Βουλή και πήγε να συνδέσει τον Πρωθυπουργό με τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου” ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Αναφερόμενος στην προοπτική της πολιτικής καθόδου της κ. Καρυστιανού είπε ότι σε όσα έχει πει και σε όσα έχει απαντήσει, δεν βλέπει κάποιες στέρεες πολιτικές θέσεις και πρόσθεσε:

“Η κ. Καρυστιανού ως μάνα έχει τον απόλυτο σεβασμό, όπως και κάθε μάνα που έχει χάσει το παιδί της. Ως πολιτικός θα κριθεί όταν κάνει κόμμα. Θεωρώ ότι ακόμα δεν μπορούμε να μπούμε σε μια αντιπαράθεση μαζί της. Γιατί; Γιατί όταν κάνεις κόμμα οφείλεις θεωρώ, να βγάλεις ένα πρόγραμμα και πλέον να το κοστολογήσεις κιόλας. Να πεις με ποιους θα κυβερνήσεις αν βρεθείς σε μια φάση, έστω και με άλλα κόμματα να συγκυβερνήσεις. Ποια είναι τα πρόσωπα τα οποία θα εκπροσωπήσουν; Ποιες είναι οι θέσεις τους; Νομίζω ότι αδικείται η δημόσια συζήτηση όταν εξαντλείται σε πρόσωπα τα οποία ακόμα δεν έχουν κάνει το επόμενο βήμα, είτε είναι η κ. Καρυστιανού είτε οποιονδήποτε άλλο”.

Μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι “μέχρι να βρεθεί ένα μαγικό ραβδί, όπου μια κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε χώρα, να μετατρέπει τους εγκληματίες, τους παραβατικούς, τα λαμόγια, τους μπαταχτσήδες, σε νομοταγείς πολίτες, τότε οι κυβερνήσεις θα κρίνονται, όχι με το αν επί των ημερών τους ξεσκεπάζονται σκάνδαλα, υποθέσεις διαφθοράς, αλλά αν έχουν την δυνατότητα, την ικανότητα και την αποτελεσματικότητα, να εξαρθρώνονται αυτές οι υποθέσεις όταν είναι στα πράγματα ένα κόμμα, όταν είναι στην κυβέρνηση”. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι το «νομιμότητα παντού» σημαίνει ότι το κράτος θα εντοπίζει και θα οδηγεί στη δικαιοσύνη τους παραβάτες, και αναφέρθηκε στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης κάνοντας αντιπαραβολή με την υπόθεση Παναγόπουλου αναρωτώμενος “τι θα συνέβαινε εάν εμπλεκόταν ο πρόεδρος της ΔΑΚΕ, ή αρχισυνδικαλιστής της Νέας Δημοκρατίας σε κάτι τόσο σοβαρό όπως η υπόθεση του ΟΠΕΚΑ. Φανταστείτε. ΠΑΣΟΚ”.

Αναφέρθηκε επίσης στη συνταγματική αναθεώρηση και επισήμανε ότι η συναίνεση είναι μια άσκηση, ένα τανγκό που θέλει δύο.

“Δεν μπορεί να υπάρξει συναίνεση με έναν. Εμείς όμως το χέρι το έχουμε απλώσει, όπως οφείλουμε εκ του ρόλου μας, ως κυβερνητική πλειοψηφία. Έχουμε πει κάποια πολύ συγκεκριμένα, θεωρώ, πράγματα, που για μένα δεν είναι μια απλή πρόταση. Είναι τομές που μπορούν να γράψουν ιστορία για τον τόπο. Και η ιστορία στη συνταγματική αναθεώρηση, δεν γράφεται από ένα κόμμα, ποτέ δεν έχει γραφτεί από ένα κόμμα”.

Πρόσθεσε ότι θα συζητηθούν όλες οι προτάσεις και θα αξιολογηθούν και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί στην αναθεώρηση.

“Τώρα έχουμε τους 180 με το ΠΑΣΟΚ. Τα έχει φέρει έτσι η ζωή και οι πολίτες τα έφεραν έτσι. Και μαζί με το ΠΑΣΟΚ, που θεωρώ ότι είμαστε δυο κόμματα που έχουμε δείξει στα μεγάλα μια θεσμική σοβαρότητα, έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε κάποιες μεγάλες αλλαγές, όπως ζητάει το Σύνταγμα, 180 ψήφους σε μία από τις δυο συνθέσεις του Κοινοβουλίου. Ποιος λέει στο ΠΑΣΟΚ ότι την επόμενη φορά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε ξανά 180;” τόνισε.

Μιλώντας για την εξωτερική πολιτική σημείωσε ότι “όσα έχει καταφέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν έχουν γίνει σε όλη την υπόλοιπη μεταπολίτευση αθροιστικά” και ανέφερε την συμφωνία ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, τα δώδεκα ναυτικά μίλια επέκταση στο Ιόνιο, τη συμφωνία με Exxon και Chevron, τον Θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, και την αγορά Rafale, F16, Belhara, F35.

“Όταν έχεις λοιπόν μια κυβέρνηση, που σε παγκόσμιο επίπεδο επικρατεί μια απόλυτη αβεβαιότητα- και καταφέρνει στη χειρότερη περίοδο παγκοσμίως να μεγαλώνει ουσιαστικά, να ψηλώνει τη χώρα αυτή, θεωρώ ότι η κριτική που της γίνεται σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής είναι άδικη. Χρειάζονται επισημάνσεις; Και είναι και καλοδεχούμενες εγώ θα πω. Βεβαίως και χρειάζονται. Αλλά νομίζω ότι αδικούν τον εαυτό τους, όσοι μια αντικειμενική επιτυχία την εμφανίζουν ως αποτυχία” τόνισε.

Μιλώντας σε προσωπικό τόνο για τα καθήκοντα του, υπογράμμισε ότι είναι μια θέση που έχει χαρακτηριστεί «ηλεκτρική καρέκλα» με την οποία «παντρεύεσαι» το έκτακτο, το απρόβλεπτο.

“Αποδέχεσαι, όχι μόνο εσύ και οι δικοί σου άνθρωποι, ότι δεν υπάρχουν πολλές φορές Σάββατα και Κυριακές, βράδια, μπορεί πρέπει να μιλήσεις στο τηλέφωνο και μέχρι τις 12 και μέχρι τη 1, μέχρι τις 2 ή να ξυπνήσεις και πολύ νωρίτερα γιατί το τηλέφωνο χτυπάει. Δεν υπάρχει κλειστό τηλέφωνο, δηλαδή, ούτε στις διακοπές” σημείωσε.

Τόνισε με έμφαση ότι αυτά για τα οποία θα παλέψει πολύ όσο είναι στην πολιτική, “είναι η αντιμετώπιση της ανωνυμίας στο διαδίκτυο και η αυστηροποίηση των κυρώσεων όταν τελούνται μέσω του διαδικτύου και ειδικά μέσω των social media, ποινικά αδικήματα προσέξτε, όχι έκφραση γνώμης, όχι σφοδρή κριτική. Απειλές. Να εμφανίζουν έναν άνθρωπο να έχει πει κάτι που να μην το έχει πει. Ειδικά όταν αυτό συνιστά σοβαρά ποινικά αδικήματα, όπως συκοφαντική δυσφήμηση, διασπορά ψευδών ειδήσεων”.

Πρόσθεσε ότι θα είναι πάνδημο αίτημα μετά από κάποια χρόνια, να αντιμετωπιστεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο. Όπως είπε, “Δηλαδή αν θες να κάνεις λογαριασμό οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε από τα social media. Μην τα διαφημίσουμε τώρα. Να κάνεις ό,τι θες και να γράφεις ό,τι θες. Αλλά να ξέρω εγώ ποιος είσαι. Να ξέρω εγώ και εσείς και αυτοί που μας βλέπουν ότι αυτός ο κύριος που μπορεί να είναι λαλίστατος και να βρίζει και να απειλεί και ακόμα και ψευδώνυμο να έχει, αν εγώ θέλω να κινηθώ εναντίον του ως πολίτης, ως οποιοσδήποτε, να μπορεί πολύ εύκολα στη συνέχεια να ξέρουμε ποιος είναι. Να βγάλουμε δηλαδή την κουκούλα, να βγάλουμε τις κουκούλες από το διαδίκτυο”.

Μιλώντας για σενάρια κυβερνήσεων συνεργασίας ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε: “Μην περιμένετε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συγκυβερνήσει με ανθρώπους, οι οποίοι πιστεύουν ότι μας ψεκάζουν ή ότι μέσα στα εμβόλια υπάρχουν τσιπάκια ή από ανθρώπους, οι οποίοι δεν πιστεύουν στην ξεκάθαρη πολιτική μας στη Δύση, ότι η Ελλάδα είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος που έχει στρατηγική συμμαχία… Με λίγα λόγια το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσε κανείς να μιλήσει σοβαρά για κάτι τέτοιο με βάση το παρελθόν του, ενώ μας χωρίζει άβυσσος πολιτικά, θα ήταν το ΠΑΣΟΚ. Αλλά τώρα νομίζω ότι αυτή η συζήτηση δεν έχει νόημα, γιατί το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη στρίβει συνεχώς προς την κατεύθυνση των «δήθεν προοδευτικών δυνάμεων», οι οποίες μόνο προοδευτικές δεν είναι. Γιατί προοδευτική πολιτική είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και όχι όλα όσα ευαγγελίζονται τα κόμματα αυτά που οδηγούν σε μια νέα χρεοκοπία με τις θέσεις τους. Κοιτάξτε, γι’ αυτό το λόγο, λοιπόν, κλείνω τον κύκλο όπως τον άνοιξα, θεωρώ ότι η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος”.