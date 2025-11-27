MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο Ανδρουλάκης λέει ψέματα ότι ο Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Πρωθυπουργού, να ανασκευάσει

THESTIVAL TEAM

Την έντονη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη προκάλεσαν τα όσα είπε σήμερα (27/11) ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη σχετικά με τον κ. Ξυλούρη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Με τη σημερινή συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ψεύδεται σε πανελλήνια μετάδοση.

Σήμερα, υποστήριξε ότι ο κ. Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Πρωθυπουργού, στην προσπάθειά του να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως ψευδές.

Καλούμε τον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να ανασκευάσει αυτή του την δήλωση. Αν δεν το πράξει, θα επιβεβαιώσει, για πολλοστή φορά, ότι ενστερνίζεται όλο και περισσότερες από τις κακές συνήθειες των ακραίων κομμάτων με τα οποία κατά καιρούς συμπράττει».

