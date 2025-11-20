Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη: Είπατε ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση

Αντιπαράθεση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις καταγγελίες για «γαλάζιους» και «πράσινους φραπέδες» είχαν στην Ολομέλεια της Βουλής οι Παύλος Μαρινάκης και Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας στις καταγγελίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος νωρίτερα υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η παραπομπή του Γιώργου Ξυλούρη (“φραπές”) στην εισαγγελία αποτελεί μια ακόμα πράξη συγκάλυψης, είπε αρχικά: “Δεν θα ήθελε κανείς να είναι στη θέση σας. Έλλειψη προγράμματος και οποιασδήποτε λύσης, περιμένατε μήνες την ημέρα που θα κατέθεταν οι δύο μάρτυρες Ξυλούρης και Στρατάκης για να κάνετε το δικό σας σόου”.

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι οι βουλευτές της ΝΔ διαβίβασαν τον φάκελο του Γ. Ξυλούρη στον εισαγγελέα.

Οι αντιπαράθεση τον δύο επεκτάθηκε και στην παρουσία στην εξεταστική του αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Τζεδάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης υπερασπίστηκε το στέλεχος του υποστηρίζοντας πως αποτελεί θύμα της «γαλάζιας προπαγάνδας». Παράλληλα, κατήγγειλε ότι ο συγκεκριμένος μάρτυρας δέχθηκε σωματική επίθεση από τον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ διάβασε και απόσπασμα από τα πρακτικά της εξεταστικής αποφεύγοντας ωστόσο να αναφερθεί στην δήλωση του κ. Τζεδάκη που διέψευσε ότι δέχθηκε σωματική επίθεση από τον κ. Λαζαρίδη.

Στο σημείο εκείνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής έγγραφο με την διάψευση του κ. Τζεδάκη ότι δέχθηκε σωματική επίθεση από τον κ. Λαζαρίδη.

“Κύριε Ανδρουλάκη κατηγορείται εμάς για fake news και προπαγάνδα αλλα εσείς μόλις είπατε ψέματα σε πανελλήνια μετάδοση” απάντησε ο κ. Μαρινάκης για να προσθέσει σε άλλο σημείο “μας είπατε κύριε πρόεδρε ότι οι δημοσιογράφοι που αναπαράγουν την κυβερνητική θέση είναι για γέλια. Μα σοβαρά τώρα τα λέτε αυτά;”.

Δείτε βίντεο από την αντιπαράθεση Μαρινάκη – Ανδρουλάκη

Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι τα εγκλήματα στις βεντέτες είναι κάτι διαφορετικό ως “εγκλήματα τιμής”.

“Η βεντέτα είναι επιστημονικά έγκλημα τιμής και αντεκδίκησης” είπε για να του απαντήσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος ότι κατά τον Ποινικό Κώδικα και το κράτος δικαίου δεν υπάρχει διαχωρισμός εγκλημάτων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέφερε και το ζήτημα των υποκλοπών επαναλαμβάνοντας ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας τον έχει δικαιώσει βγάζοντας αντισυνταγματικό το νόμο Τσιάρα αναφορικά με τις δυνατότητες ενημέρωσης των παρακολουθούμενων. “Εσείς θέλετε να κάνετε την Ελλάδα Ουγκάντα της Ευρώπης. Δεν υπάρχει ανάλογο παράδειγμα στην Ευρώπη. Είπατε ότι εσείς θα πάτε τον φραπέ στον εισαγγελέα . Θέλετε να γυρίσετε κάποια ταινία – κωμωδία εδώ μέσα για να ευθυμήσουμε. Με όσα έχει πει θα είναι τυχερός που θα πάει στον εισαγγελέα. Που έπρεπε να πάει; Στον παπά να εξομολογηθεί; Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί δεκάδες μίντια είναι έτοιμα να αναπαράξουν το αφήγημα της κυβέρνησης. Ξέρετε γιατί; Παίρνετε τα χρήματα από τα κρατικά ταμεία και τα κάνετε πεδίο διαπραγμάτευσης για μίντια. Ποιοι πλήρωσαν το πάρτι της ομάδας αλήθειας. Ποιες κατασκευαστικές; Ο ελληνικός λαός από την τσέπη του τα πληρώσατε όλα αυτά. Είστε επικίνδυνοι και αδίστακτοι” συνέχισε ο κ. Ανδρουλάκης για να προσθέσει σε άλλο σημείο “δηλητηριάζετε συνεχώς τον ελληνικό λαό με ψεύδη και ανακρίβειες. Πρέπει να φύγετε είστε επικίνδυνοι . Υπηρέτες ενός σκοτεινού συστήματος. Πρέπει να φύγετε και θα αγωνιστούμε όλη η αντιπολίτευση για τον σκοπό αυτό”.

Στην κόντρα μπήκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολιάζοντας πως η εικόνα που εκπέμπει η κυβέρνηση και ΚΟ της ΝΔ εκπέμπει «την βρομιά» που κατήγγειλε και παραιτήθηκε ο Διαμαντής Καραναστάσης.