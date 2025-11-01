Μαρινάκης: Κανένας υπάλληλος των ΕΛΤΑ δεν θα χάσει την δουλειά του

Εξηγήσεις για τις αλλαγές στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) έδωσε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Τώρα μαζί» του OPEN TV.

Αρχικά διευκρίνισε ότι έχουν ανεξάρτητη λειτουργία τα ΕΛΤΑ γιατί το 2018 με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, τα ΕΛΤΑ και όχι μόνο τα ΕΛΤΑ, αλλά τώρα μιλάμε για τα ΕΛΤΑ, πέρασαν από το κράτος, το ελληνικό Δημόσιο στο Υπερταμείο».

Τόνισε ότι «το μείζον λοιπόν είναι πρώτον να πούμε ότι ο κόσμος σε οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει χωρίς άμεση και φυσική παρουσία με τα ΕΛΤΑ. Είτε με κατάστημα το οποίο θα είναι ανοιχτό είτε με κούριερ, είτε με διανομείς, είτε με συγκεκριμένους συνεργάτες, οι οποίοι θα έχουν προσωπική επαφή με τους συνταξιούχους, τους ανθρώπους σε απομακρυσμένες περιοχές. Ένα. Δύο: Δεν θα μένουν χωρίς έντυπο Τύπο. Γιατί ακούστηκε και αυτό και είναι στην αρμοδιότητά μου. Υπάρχει πλήρης διασφάλιση της διανομής του Τύπου σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Τρία: Δεν πρόκειται κανένας μόνιμος υπάλληλος των ΕΛΤΑ να χάσει τη δουλειά του».

Υπογράμμισε ότι η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας 204 καταστημάτων είναι «υπηρεσιακή» της διοίκησης και αφορά σημεία με ελάχιστη δραστηριότητα προσθέτοντας ότι ο εξορθολογισμός του δικτύου είχε ξεκινήσει ήδη τα προηγούμενα χρόνια.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε πως κανένας μόνιμος υπάλληλος των ΕΛΤΑ δεν θα χάσει τη δουλειά του, αν και αναγνώρισε ότι κάποιοι συμβασιούχοι ενδέχεται να επηρεαστούν. Παράλληλα, ανέφερε ότι το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο λόγω του υψηλού κόστους λειτουργίας. Εξήγησε ότι το κάθε κατάστημα κοστίζει στον Έλληνα φορολογούμενο έως και 150.000 ευρώ τον χρόνο, με ελάχιστη κίνηση. Δεν μπορεί ο φορολογούμενος να συνεχίζει να πληρώνει γι’ αυτό αλλά βεβαίως ταυτόχρονα «χωρίς να διακινδυνεύεται ούτε η σύνταξη των ανθρώπων ούτε οι υπηρεσίες σε καμία περίπτωση».

Για την εξυπηρέτηση των πολιτών, διαβεβαίωσε ότι «κανένας πολίτης, σε κανένα σημείο της χώρας, δεν θα μείνει χωρίς πρόσβαση στις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ». Εξήγησε ότι η λειτουργία θα συνεχιστεί «είτε με νέα σημεία εξυπηρέτησης, είτε με συνεργάτες και διανομείς, είτε με κατ’ οίκον εξυπηρέτηση». Τόνισε επίσης ότι η διανομή του έντυπου Τύπου «είναι απολύτως διασφαλισμένη» σε κάθε περιοχή.

Σχολιάζοντας την ευρύτερη πολιτική και κοινωνική διάσταση του ζητήματος, δήλωσε ότι είναι δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων υπηρεσιών.

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Φεύγα για τους αγρότες και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «είναι σαφές ότι αυτοί οι οποίοι ξεβολεύτηκαν, αυτοί οι οποίοι πολύ πιθανό να μπούνε και στη φυλακή, δεν είναι η συντριπτική πλειονότητα των αγροτών που δικαίως ζητούν τις επιδοτήσεις τους, αλλά είναι οι απατεώνες. Μόνο αυτοί ξεβολεύτηκαν. Οι απατεώνες ναι, όχι απλά ξεβολεύτηκαν, αλλά όπως βλέπετε και καλούνται να επιστρέψουν τα κλεμμένα πίσω». Σχετικά με τις καταβολές ενισχύσεων απάντησε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης «έχει δώσει ένα χρονοδιάγραμμα και μάλιστα έχει δώσει και συγκεκριμένο αριθμό χρημάτων, νομίζω περίπου 950 εκατομμύρια τα οποία θα δοθούν τις επόμενες εβδομάδες». Πρόσθεσε επίσης ότι «Ο υγιώς λειτουργών αγρότης, θα πάρει παραπάνω λεφτά. Πάρα πολύ απλά. Αυτός είναι ο στόχος και αυτό που θα πάμε να πετύχουμε.

Επίσης ο κ. Μαρινάκης είπε χαρακτηριστικά: «Οι εγκληματίες και οι απατεώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αυτό που πρέπει να αλλάξει και αλλάζει, για αυτό σας λέω την σφαιρική εικόνα, είναι η αντιμετώπιση από το κράτος. Δεν μπορεί να μην δεχθεί κάποιος, ότι πληγές για αυτό τις αναφέρω, που ήταν ανοικτές για ολόκληρες δεκαετίες, γιατί είπα για τα γήπεδα και τα πανεπιστήμια; Για να δείξω ότι η Κυβέρνηση που κατάφερε να βάλει μια τάξη σε αυτά, βάζει τάξη -με καθυστέρηση, σίγουρα- και στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σχετικά με την επίσκεψη του γερμανού καγκελάριου στην Τουρκία, την πώληση των Eurofighter στη γειτονική μας χώρα ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Η Ελλάδα το 2019 που αναλάβαμε την εξουσία δεν είχε δεδομένα ούτε Rafale, ούτε Belharra, τέσσερις τον αριθμό πλέον που έχουμε εξασφαλίσει και προχωράμε, ούτε F-16, ούτε F-35. Πλέον όλα αυτά είναι δεδομένα. Mε τα F-16 να έχουν ξεκινήσει λίγο νωρίτερα από εμάς για να λέμε τα πράγματα ακριβώς, τα F-35 είναι επίσης δεδομένα που δεν υπήρχε καν κουβέντα πριν από κάποια χρόνια και αντιθέτως η γείτονα, η γειτονική μας χώρα, σε αντίθεση με την κινδυνολογία που επικρατεί στην Ελλάδα, όλα αυτά τα έχει υπό αίρεση και ειδικά τα F-35 που είναι η πιο κρίσιμη συζήτηση με πολύ σοβαρές αιρέσεις. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Συν όλες τις άλλες μεγάλες επιτυχίες στο εξωτερική πολιτική, ΑΟΖ με Ιταλία που δεν υπήρχε και υπάρχει, με την Αίγυπτο που δεν υπήρχε και υπάρχει, η Ελλάδα στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, Chevron, ExxonMobil, Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, αυτά δεν υπήρχαν και υπάρχουν και η Ελλάδα είναι ισχυρή πλέον και έχει μία πολύ ισχυρή και θα έχει όλο και ισχυρότερη αποτρεπτική δύναμη».

Τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να εμπλακεί σε διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών. Πού μπορεί; Σε δύο πράγματα μπορεί. Πρώτον, σε αυτές τις συμφωνίες να τηρούνται οι γενικές απαρέγκλιτες δεσμεύσεις, δηλαδή να μην στρέφονται τα όπλα αυτά κατά συμμαχικών χωρών, οι οποίες είναι δεσμεύσεις που δεν συμφωνώ μαζί σας δεν μπορεί κανείς να τις προσπεράσει και στο δεύτερο που μπορεί και ήταν μια τεράστια εθνική επιτυχία, είναι σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το SAFE που ενώ δεν ήταν δεδομένο με πολύ, πολύ αποφασιστικές και αποτελεσματικές διπλωματικές ενέργειες του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη, εξασφαλίσαμε για την οποιαδήποτε συμμετοχή τρίτης χώρας, όπως η Τουρκία στο πρόγραμμα το εξοπλιστικό SAFE, να υπάρχει σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών».

Κλείνοντας με αναφορά στην άφιξη στην Ελλάδα της κ. Γκιλφόιλ και το πόσο θα βοηθήσει στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε: «Βεβαίως θα βοηθήσει. Είναι μια έμπειρη διπλωμάτης, η οποία είναι κοντά στον πρόεδρο των ΗΠΑ, θυμάμαι πριν από 3 μήνες υπήρχε μια έντονη κριτική ότι ‘πω-πω, τώρα που εξελέγη ο Τραμπ, η Ελλάδα θα είναι απομονωμένη’ γιατί είναι στρατηγικός μας σύμμαχος οι ΗΠΑ και θέλουμε αυτή τη στρατηγική σημασία να την ενισχύσουμε. Έχουμε ‘χάσει το μέτρημα’ πόσες συναντήσεις έχουν γίνει με υπουργούς των ΗΠΑ και Έλληνες υπουργούς και τον πρωθυπουργό και πόσοι έχουν έρθει στην Ελλάδα. Είναι στρατηγικός μας σύμμαχος οι ΗΠΑ, καλωσορίζουμε τη νέα πρέσβη και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ακόμα καλύτερες μέρες σε αυτή τη πολύ στενή σχέση και συνεργασία».