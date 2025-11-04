Μαρινάκης: Η διοίκηση των ΕΛΤΑ έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο – Χωρίς διάλογο δεν ανακοινώνεις ότι κλείνεις καταστήματα

Διευκρινίσεις μετά την παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα μετά και τι σφοδρές αντιδράσεις βουλευτών της ΝΔ, έδωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι καταλυτικός για την παραίτηση ήταν ο συνδυασμός των επικοινωνιακών χειρισμών με τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, όπως περιγράφει και στην επιστολή παραίτησης ο κ. Σκλήκας.

«Θεωρήθηκε αδύνατον από τον ίδιο η πολιτική και συνολική διαχείριση μιας σημαντικής και αναγκαίας μεταρρύθμισης, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα και την ύπαρξη των ΕΛΤΑ», όπως είπε. «Η παραίτηση δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται η προσφορά και του ιδίου και όλης της υπόλοιπης ομάδας που τρέχει τα ΕΛΤΑ. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να θεωρηθεί πως μεμιάς μια παρουσία ενός ανθρώπου ακυρώνεται, ο οποίος έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε ανεξάρτητα από το τι συνέβη μετά».

Τόνισε ότι η παραίτηση δεν συνεπάγεται υπαναχώρηση. «Το σχέδιο αυτό είναι ένα σχέδιο που επέλεξε η διοίκηση των ΕΛΤΑ ως αναγκαίο για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ΕΛΤΑ», προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Το 2013 απελευθερώθηκε η αγορά η συγκεκριμένη, δηλαδή από τότε και μετά δεν είναι δυνατόν το κράτος να έρθει να χρηματοδοτήσει τη συγκεκριμένη ελλειμματική πολιτική. Αυτό δεν επιτρέπεται και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία».

«Τα ΕΛΤΑ από το 2018 με απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ έφυγαν από τη διαχείριση της κεντρικής κυβέρνησης και πήγαν στο Υπερταμείο. Άρα όλα αυτά είναι αποφάσεις των ΕΛΤΑ. Ναι, θα υλοποιηθούν όλες αυτές οι αποφάσεις των ΕΛΤΑ. Τι έκανε λάθος η διοίκηση των ΕΛΤΑ; Έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο. Δεν είναι δυνατόν χωρίς να κάνει διάλογο να ανακοινώνει σε μια νύχτα ότι κλείνει 204 καταστήματα».

«Έχουν κλείσει κάποια καταστήματα, δεν θα παρθεί πίσω αυτή η απόφαση. Εντός μηνών θα ολοκληρωθεί αυτή η αναγκαία μεταρρύθμιση. Κανένας σε κανένα σημείο της Ελλάδας δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση και κανείς δεν θα μείνει χωρίς δουλειά. Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν, αλλά εκσυγχρονίζονται. Στις περιοχές με πρόβλημα θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα σημεία για να μην μείνει κανείς ακάλυπτος».