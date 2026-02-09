Μαρινάκης για υπόθεση Παναγόπουλου: Δεν θα φορτωθεί η ΝΔ μια υπόθεση με έναν αρχισυνδικαλιστή που ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ

Η κυβέρνηση δεν θα χρεωθεί και τον Γιάννη Παναγόπουλο, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφερόμενος στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ.

Σήμερα έγινε γνωστό ότι το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που αφορά στην υπεξαίρεση κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ελεγχόμενους τον Γιάννη Παναγόπουλο, 5 ακόμη φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες, διαβιβάστηκε στην Οικονομική Εισαγγελία.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, όπως και σε κάθε πρόσωπο το οποίο ελέγχεται για μια συγκεκριμένη υπόθεση», ωστόσο, τόνισε πως «η κυβέρνηση δεν θα χρεωθεί και τον κ. Παναγόπουλο. Ο κ. Παναγόπουλος ήταν σε αναστολή πλέον μέλος ενός συγκεκριμένου κόμματος».

«Σκεφτείτε τι θα γινόταν εάν μια τέτοια υπόθεση είχε συμβεί με βασικό εμπλεκόμενο μέλος της ΝΔ. Εμείς δεν πρόκειται να στοχοποιήσουμε συλλήβδην ένα κόμμα επειδή ελέγχεται ένα από τα εμβληματικότερα μέλη του, όπως συνέβη όταν κόμματα της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να ταυτίσουν ένα ολόκληρο κόμμα με κάποια φυσικά πρόσωπα που ελέγχονται για συγκεκριμένες υποθέσεις».

«Ούτε η ΝΔ ούτε η κυβέρνηση θα φορτωθεί η ΝΔ μια υπόθεση στην οποία πρωταγωνιστεί ένας αρχισυνδικαλιστής που ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ», είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης.