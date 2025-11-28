Μαρινάκης για υποψηφιότητα Πιερρακάκη στο Eurogroup: “Δέκα χρόνια μετά την απόλυτη απομόνωση, η Ελλάδα επέστρεψε”
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Το μήνυμά του για την υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.
«Δέκα χρόνια μετά την απόλυτη απομόνωση, η Ελλάδα επέστρεψε. Καλή επιτυχία Κυριάκο Πιερρακάκη», έγραψε χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Υπενθυμίζεται ότι «αντίπαλος» του Έλληνα υπουργού για την προεδρία είναι ο Βέλγος Βίνσεντ βαν Πίτεγκεμ, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Προϋπολογισμού.