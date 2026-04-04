Μαρινάκης για βουλευτές που εμπλέκονται στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: “Τις αποφάσεις θα τις λάβει ο πρωθυπουργός στο σωστό χρόνο”

Στις αποφάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παρέπεμψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ό,τι αφορά τις έδρες εν ενεργεία βουλευτών, που κατηγορούνται για κακουργήματα, στο πλαίσιο των νέων δικογραφιών της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αν αποδειχτεί ότι είναι ”δεμένη” υπόθεση, τότε θα πρέπει πρώτα οι ίδιοι να δώσουν απαντήσεις», είπε αρχικά ο κ. Μαρινάκης ερωτηθείς σχετικά για να συνεχίσει τονίζοντας: «τις αποφάσεις θα τις πάρει ο πρωθυπουργός και στο σωστό χρόνο».

Μιλώντας στο Action24 το πρωί του Σαββάτου (04/04) στη σκιά των καταιγιστικών εξελίξεων, που έφεραν παραιτήσεις υπουργών και ανασχηματισμό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «πρέπει να δούμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά».

Παύλος Μαρινάκης

