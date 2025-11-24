Μαρινάκης για βιβλίο Τσίπρα: Η συγγνώμη απαιτεί στοιχεία χαρακτήρα που μάλλον δεν έχει

«Η συγγνώμη απαιτεί στοιχεία χαρακτήρα που μάλλον δεν έχει», απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση που δέχτηκε αναφορικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και τις αναφορές που έκανε για τη σύζυγο του πρωθυπουργού.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι «είναι κυνικό να βάζεις απέναντι μια οικογένεια» και πως «τα αποτελέσματα αυτής της κριτικής τα εισπράττει ο κ. Τσίπρας».

«Εγώ βλέπω πολύ μεγάλη αλαζονεία, δεν υπάρχει μία συγγνώμη σε πάνω από 700 λέξεις», σχολίασε επίσης ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μάλιστα τόνισε ότι «δεν είναι αστείο».

Ειδικότερα είπε: «Δεν είναι αστείο γιατί οι πολίτες που υπέστησαν τους 30 νέους φόρους δεν γελάνε, οι συνταξιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι που στηθήκαμε στις ουρές, δεν γελάμε. Η χώρα και οι πολίτες της που φορτωθήκαν 120 αχρείαστα δις, δεν γελάνε. Δεν είναι αστείο οι πολίτες δεν γελάνε, οι συνταξιούχοι που στήθηκαν στις ουρές δεν γελάνε, όσοι βίωσαν τις τραγωδίες όπως οι συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι, δεν γελάνε καθόλου».