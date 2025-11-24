MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για βιβλίο Τσίπρα: Η συγγνώμη απαιτεί στοιχεία χαρακτήρα που μάλλον δεν έχει

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η συγγνώμη απαιτεί στοιχεία χαρακτήρα που μάλλον δεν έχει», απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση που δέχτηκε αναφορικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και τις αναφορές που έκανε για τη σύζυγο του πρωθυπουργού.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι «είναι κυνικό να βάζεις απέναντι μια οικογένεια» και πως «τα αποτελέσματα αυτής της κριτικής τα εισπράττει ο κ. Τσίπρας».

«Εγώ βλέπω πολύ μεγάλη αλαζονεία, δεν υπάρχει μία συγγνώμη σε πάνω από 700 λέξεις», σχολίασε επίσης ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μάλιστα τόνισε ότι «δεν είναι αστείο».

Ειδικότερα είπε: «Δεν είναι αστείο γιατί οι πολίτες που υπέστησαν τους 30 νέους φόρους δεν γελάνε, οι συνταξιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι που στηθήκαμε στις ουρές, δεν γελάμε. Η χώρα και οι πολίτες της που φορτωθήκαν 120 αχρείαστα δις, δεν γελάνε. Δεν είναι αστείο οι πολίτες δεν γελάνε, οι συνταξιούχοι που στήθηκαν στις ουρές δεν γελάνε, όσοι βίωσαν τις τραγωδίες όπως οι συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι, δεν γελάνε καθόλου».

Αλέξης Τσίπρας Παύλος Μαρινάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν κλοπές και πλαστογραφίες πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας – Δικογραφίες για 14 άτομα

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Πακιστάν: Τουλάχιστον 3 νεκροί σε επίθεση καμικάζι εναντίον δυνάμεων ασφάλειας των συνόρων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Νίκος Παππάς για βιβλίο Τσίπρα: Είχε υποχρέωση να μιλήσει για το 2015, δεν έχει ραγίσει το γυαλί μεταξύ μας

ΖΩΔΙΑ 14 ώρες πριν

Τα τρία ζώδια που θα βιώσουν την αληθινή αγάπη μέχρι το τέλος του 2025 – “Όλα μπορεί να ξεκινήσουν από μία τυχαία συνάντηση”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 28 Νοεμβρίου

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Δέσποινα Μοιραράκη για τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της: Κάνω μία ένεση εδώ και 14 μήνες, πάντα με ιατρική επιμέλεια