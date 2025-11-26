Μαρινάκης για Τσίπρα: Αν ο καπετάνιος ρίχνει το πλοίο στα βράχια και τα βάζει με τους μούτσους, δείχνει πως δεν είναι τόσο ηγέτης όσο πιστεύουν κάποιοι

Δριμεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του άσκησε το πρωί της Τετάρτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι «αν ο καπετάνιος ρίχνει το πλοίο στα βράχια και τα βάζει με τον υποπλοίαρχο και τους μούτσους, δείχνει πως δεν είναι τόσο ηγέτης όσο πιστεύουν κάποιοι».

«Ο κόσμος θεωρώ πως ψηφίζει για το παρόν και το μέλλον, δεν ψηφίζει για το παρελθόν, άρα το βιβλίο αυτό θεωρώ, δεδομένου πως δεν μας κάνει σοφότερους, απλά αναδεικνύει κάποια στοιχεία ενός πρώην πρωθυπουργού. Δεν παράγει κάποιο αποτέλεσμα για τη ζωή των ανθρώπων που βιώνουν κάποιες δυσκολίες. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο ακρίβειας, εισαγόμενων κρίσεων, προκλήσεων, έχει καταφέρει να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα, έχει καταφέρει να κερδίσει κάποια στοιχήματα, με την ψηφιοποίηση του κράτους και πολλά άλλα. Υπάρχει όμως και ανάγκη για περισσότερα» είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Μαρινάκης.

Παράλληλα σημείωσε ότι «η ιστορία των δημοσκοπήσεων για τα κόμμα που είναι να γίνουν χωρίς να απαξιώνω τον κ. Τσίπρα, είναι προδιαγραμμένη. Υπάρχει μια προσδοκία στην αρχή, δημιουργούνται κάποια ποσοστά λίγο μεγαλύτερα και μετά τείνουν προς τα κάτω»

Στο πλαίσιο αυτό απέκλεισε οποιαδήποτε συνεργασία της ΝΔ με τον κ. Τσίπρα λέγοντας «στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος; Χρειάζεται η χώρα σταθερή κυβέρνηση; Νομίζω απαντάει η πραγματικότητα, χρειάζεται. Θεωρώ πως είναι εφικτός ο στόχος γιατί το 2023, η δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων, δηλαδή το άθροισμα όλων των δημοσκοπήσεων που είχε δημοσιεύει η ΕΡΤ, έδινε τη ΝΔ στην εκκίνηση των εκλογών κάπου στο 30-31%. Δεν λέω ότι θα επαναληφθεί η ιστορία, λέω όμως πως όταν αναλύουμε αριθμούς πρέπει να τους αναλύουμε σε ένα περιβάλλον. Τώρα δεν έχουμε περιβάλλον εκλογών, όταν έρθει η ώρα των εκλογών δεν έχεις ούτε υποθετικά κόμματα, ούτε μονοπρόσωπες επιδιώξεις. Έχεις προγράμματα, αποτελέσματα, λύσεις και κοστολόγηση. Εκεί θεωρώ ότι επειδή εμείς θα είμαστε το μόνο κόμμα πιστεύω, με έναν απολογισμό, με θετικά για τη χώρα και λάθη που πρέπει να διορθώσουμε και έχουμε διορθώσει και ένα κοστολογημένο πρόγραμμα για την επόμενη ημέρα».

«Μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος με το ΠΑΣΟΚ»

Σφοδρή ήταν η κριτική από τον Παύλο Μαρινάκη και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας «μας χωρίζει άβυσσο ιδεολογική. Το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου και το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Γεννηματά, στα μεγάλα έβαλε τη χώρα, αναφέρομαι στο 2015, πάνω από το κόμμα. Όπως διαχρονικά έκανε και η ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ εκείνο δεν θα συνέπραττε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σε πρόταση δυσπιστίας, δεν θα υιοθετούσε τη ρητορική των άκρων για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, περί συγκάλυψης ή χαμένα βαγόνια. Και σε καμία περίπτωση δεν θα προσπαθούσε να μετατρέψει την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα απέραντο δικαστήριο. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει επιλέξει να πάει πολλές φορές να παίξει, αν και δεν τους ταυτίζω με την κ. Κωνσταντοπούλου».

«Τσίπρας και Ανδρουλάκης κάνουν πολιτική με δανεικά από τις επόμενες γενιές»

Για τον κ. Τσίπρα σχολίασε επίσης πως: «Η χώρα έφτασε στο σημείο να πρέπει να ληφθούν μέτρα και οι συνταξιούχοι να χάσουν τις μισές τους συντάξεις από ανθρώπους με ωραία φαινομενικά αφηγήματα και καμία στην πραγματικότητα ικανότητα υλοποίησής τους, με πολύ μεγάλα λόγια. Αυτά είναι που μας διαχωρίζουν με τον κ. Τσίπρα. Το ένα είναι κάποια χαρακτηριστικά ήθους. Αντί να βγει μπροστά και να παραδεχτεί τα λάθη του -πόσες φορές το έχει κάνει ο πρωθυπουργός; Πάρα πολλές. Αντί να αδειάζει τους συνεργάτες του, γιατί αν ο καπετάνιος ρίχνει το πλοίο στα βράχια και τα βάζει με τον υποπλοίαρχο και τους μούτσους, δείχνει πως δεν είναι τόσο ηγέτης όσο πιστεύουν κάποιοι. Το δεύτερο το οποίο κάνει είναι να παραδέχεται ότι έβαλε τους πολιτικούς του αντιπάλους σε μια διαδικασία σκευωρίας. Το λέει, χωρίς στοιχεία. Ξέραμε όλοι πως δεν υπήρχαν στοιχεία (για τη Novartis). Αυτό δεν είναι λάθος, ένα λαθάκι είναι η Ρίγα της Εσθονίας, όπως είπε. Κάναμε την πλάκα μας και προχωρήσαμε παρακάτω. Δεν είναι απλό το να θες να στοχοποιείς την οικογένεια του πολιτικού σου αντιπάλου.

Και το δεύτερο διαφορετικό, που ενώνει τον κ. Ανδρουλάκη με τον κ. Τσίπρα είναι η πλειοδοσία. Είναι το αντίθετο από αυτό που περιγράφουμε. Ο Μητσοτάκης μεγαλώνει την πίτα, αυξάνει τα έσοδα χωρίς να αυξάνει τους φόρους και από τα παραπάνω έσοδα μειώνει τους φόρους και προσπαθεί να αυξήσει το εισόδημα του κόσμου. Αυτό είναι η πολιτική Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ το είδαμε τους τελευταίους μήνες, να καταγγέλλει τα μέτρα της ΔΕΘ, να έρχεται μετά να τα ψηφίζει και να ζητάει και άλλα μέτρα. Εμείς χαιρόμαστε που τα ψήφισε αλλά πρέπει να προβληματιστούμε πως δεν γίνεται να ζητάς και άλλα 2-3 δισ. ευρώ», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όπως κατέληξε ο κ. Τσίπρας και ο κ. Ανδρουλάκης «κάνουν πολιτική με δανεικά από τις επόμενες γενιές».