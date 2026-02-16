MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για τις εικόνες με τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής: Να αποκτηθούν εφόσον είναι γνήσιες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Για τις φωτογραφίες που φέρεται να αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την 1η Μαΐου 1944 που ήρθαν στη δημοσιότητα μέσω eBay τοποθετήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης.

O κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβάζοντας σχετική ενημέρωση του υπουργείου Πολιτισμού σημείωσε πως μεταξύ άλλων πως οι εικόνες, εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους, θα πρέπει αποκτηθούν.

«Οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν, εφόσον είναι γνήσιες. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες απόκτησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος ή το eBay μπορούν να αποδείξουν τη γνησιότητά τους ή να αποδεχθούν έλεγχο από ειδικούς για την πιστοποίησή τους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Καισαριανή Παύλος Μαρινάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 8 ώρες πριν

Γονίδια ή περιβάλλον; Ποια καθορίζουν πόσα χρόνια θα ζήσουμε; Μελέτη σε δίδυμα απαντά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Κώστας Καραμανλής για Άννα Ψαρούδα Μπενάκη: Σπουδαία γυναίκα που γκρέμισε στερεότυπα

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Κακλαμάνης για Ψαρούδα- Μπενάκη: Αποχαιρετώ μια φίλη και μια μεγάλη κυρία της πολιτικής και της επιστήμης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Η Σκόπελος στη 2η θέση ανάμεσα στους δεκατρείς κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για “slow travel”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Ντόρα Μπακογιάννη για Σία Κοσιώνη: Βελτιώνεται κάθε μέρα, αρρώστησε και ο εγγονός μου μαζί της

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ζελένσκι: Οι σύμμαχοι θα παράσχουν νέα ενεργειακή και στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο εντός 10 ημερών