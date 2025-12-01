MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για μπλόκα αγροτών: Οι δρόμοι ανήκουν σε όλους και θα μείνουν ανοικτοί – Δεν είναι δυνατόν να ταλαιπωρείται ο κόσμος

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Δεν θα επιτρέψουμε να κλείσουν οι δρόμοι διαμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα μπλόκα των αγροτών και το κλείσιμο των εθνικών οδών.

«Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη και το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης. Δεν θα επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία και η διέλευση και να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί», είπε αναφερόμενος στα μπλόκα των αγροτών.

Και πρόσθεσε: «Οι δρόμοι θα είναι ανοικτοί και η ΕΛΑΣ θα κάνει την δουλειά της γιατί οι δρόμοι ανήκουν σε όλους».

«Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για ταχύτερες πληρωμές αλλά η κυβέρνηση θα βάλει πάνω και απ’ όλα την εφαρμογή του νόμου. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση οι αρχές να επιβάλλουν το νόμο και οι δρόμοι να μείνουν ανοικτοί», είπε ακόμα.

Αναφερόμενος στα μέτρα που έχουν ληφθεί για τους αγρότες είπε: «Είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα αιτήματα των αγροτών. Φέτος με καθυστέρηση μεν θα δώσουμε περισσότερα χρήματα από ποτέ».

Και κατέληξε: «Στο τέλος του χρόνου θα δώσει περισσότερα σε αυτούς που αξίζουν περισσότερα. Έχουμε μειώσει φόρους και έχουμε δώσει μόνιμη λύση για τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο».

