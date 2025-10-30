Μαρινάκης για Κωνσταντοπούλου: Θέλει να κάνει καριέρα πάνω σε μια τραγωδία – Είναι τραγικό και χυδαίο

Για όλα τα τρέχοντα πολιτικά ζητήματα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για «ντροπή» και «υποκρισία» σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εργαλειοποιεί την τραγωδία των Τεμπών, ενώ παράλληλα διέψευσε δημοσιεύματα για αυξήσεις στο ρεύμα και τόνισε ότι δεν υφίσταται καμία έρευνα σε βάρος μαθήτριας που εμφανίστηκε με φιλοπαλαιστινιακό σύμβολο στην παρέλαση.

Επίσης, στάθηκε επίσης στη σημασία των εθνικών επετείων, στην ανάγκη τήρησης θεσμικής σοβαρότητας και στον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων, την ώρα που συνεχίζονται οι αντιδράσεις για επιμέρους ζητήματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Για την συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή

«Νομίζω ότι η συνολική της παρουσία οι προσβολές σε νεκρούς σε συναδέλφους της βουλευτές, σε άλλους που τους έχει πει δολοφόνους είναι ντροπή ο ορισμός της ντροπής. Είναι η επιτομή της υποκρισίας η στάση της. Εμφανίζεται ως η προστάτιδα οικογενειών ενός δυστυχήματος και είναι η μόνη που έχει προσβάλλει τη μνήμη των νεκρών μηχανοδηγών. Εκεί έδειξε τον αληθινό της χαρακτήρα. Θέλει να κάνει καριέρα πάνω σε μια τραγωδία και είναι τραγικό και χυδαίο. Και βέβαια προσβάλλει την λειτουργία του κοινοβουλευτισμού στη χώρα.

Σε τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούμε να στεκόμαστε έστω και εμμέσως αρωγοί. Με πρόσωπα όπως η κα Κωνσταντοπούλου δεν γίνεται τη Δευτέρα να λέει αυτά, την Τρίτη άλλα και την Τετάρτη να συνυπογράφουμε πρόταση μομφής. Την έκαναν και πρόεδρο Βουλής. Ας τα δουν όλα αυτά και ας αναλογιστούν τι έχουν κάνει όσοι μπήκαν στην ίδια σελίδα της ιστορίας μαζί της».

Για δημοσιεύματα όσον αφορά αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος:

«Δεν γνωρίζω για καμία αύξηση ούτε υπάρχει κάτι τέτοιο στο τραπέζι και όποτε γράφτηκε διαψεύστηκε από την πραγματικότητα. Όταν υπάρχουν αυξήσεις στη λιανική στηρίζουμε τους πολίτες αλλά δεν είμαστε εκεί. Η Ελλάδα είναι η 10η χώρα από το τέλος με στοιχεία της Eurostat στην ΕΕ. Και σε όσους αγοραστικής δύναμης είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Για τις δηλώσεις Λατινοπούλου ότι είναι σκουπίδια οι εκπαιδευτικοί που ζητούν κατάργηση εθνικών επετείων και ζήτησε να απολυθούν:

«Καλό είναι να αποφεύγονται αυτοί οι χαρακτηρισμοί όχι μόνο για όσους υπηρετούν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα αλλά για όλους. Δεν είναι το χέρι ενός εκπαιδευτικού για το αν τα παιδιά μας διδάσκονται την ιστορία μας. Οι εθνικές μας επέτειοι είναι για να μας θυμίζουν από που ξεκινήσαμε και είμαστε ελεύθεροι. Κρύβονται θυσίες ανώνυμων αγωνιστών για την σημαία και την πατρίδα. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την ανάγκη οι επόμενες γενιές να μάθουν την ιστορία του έθνους και της πατρίδας μας. Ξεπερνάει τα κόμματα και είναι κοινός τόπος όλων».

Για την αντίδραση της Ντόρας Μπακογιάννη έναντι του Βασίλη Κικίλια

«Όπως ενημέρωσε ο υπουργός διετάχθη ΕΔΕ η οποία είναι εν εξελίξει και θα αποφασίσει τι συνέβη. Πάντοτε πρέπει να γνωρίζουμε ότι όποιος είναι υπό έρευνα μιλάει και εκφράζει τις απόψεις του και υπηρεσιακά αποφασίζεται τι συνέβη και αν πρέπει να επιβληθεί ποινή. Δεν υπάρχει θέμα αλαζονείας ούτε και διάθεση τιμωρητική. Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας μια περιοχή που δοκιμάστηκε από το μεταναστευτικό η χώρα μας με το Λιμενικό αντιμετώπισε μια πρωτοφανή κρίση», ενώ διέψευσε τα περί μεταφοράς στρατιωτικού υλικού στο Ισραήλ αλλά και ότι υπάρχει έρευνα σε βάρος μαθήτριας που εμφανίστηκε στην παρέλαση με σήμα υπέρ της Παλαιστίνης.

«Δεν υπάρχει καμία δήλωση από κανένα στέλεχος του υπουργείου Παιδείας για έρευνα σε βάρος της μαθήτριας. Ούτε καν διάθεση. Ουδέποτε έγινε τέτοια δήλωση. Το διαψεύδω».

Για τις δηλώσεις Δρυμιώτη

«Εμείς δεν μοιράζουμε πατριδόμετρα. Μπορεί όσοι διακινούν fake news στο εξωτερικό εις βάρος της πατρίδας μας κάνουν κακό αλλά είναι όλοι Έλληνες. Ζητάει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ να καταγγείλουμε τον κ. Δρυμιώτη που έχει πρόεδρο του που πήγε στη Βουλή και μεταξύ άλλων κατηγόρησε τον πρωθυπουργό της χώρας για τον θάνατο ενός ανθρώπου χωρίς να έχει γίνει καν ιατροδικαστική έρευνα. Μας έχουν αποκαλέσει χούντα και καθεστώς και το ΠΑΣΟΚ επίσης έχει πει για τον πρωθυπουργό ότι είναι ενορχηστρωτής της συγκάλυψης ότι έκρυψε βαγόνια ζητάει να καταδικαστεί ένας πολίτης για μια άποψη που εξέφρασε. Αυτό το είπε ένας ιδιώτης και το αναπαρήγαγε μια ιδιωτική σελίδα (Ομάδα Αλήθειας) και ζητούν να απολογείται η κυβέρνηση γι’ αυτό; Κοίτα ποιος μιλάει είναι το σχόλιο. Το θράσος τους δεν έχει όρια».

Για τις διαδηλώσεις έξω από το υπουργείο Άμυνας

«Σεβόμαστε τις διαμαρτυρίες και μάλιστα όταν γίνονται κόσμια. Είδα κι εγώ αυτή την εικόνα στο υπουργείο Άμυνας. Αυξήσεις θα έχουμε στις ΕΔ και μάλιστα χωρίς να επιβαρυνθεί ο φορολογούμενος και θα προστεθούν σε αυτές που θα γίνουν για όλους τους Έλληνες μέσα από τις μειώσεις φόρων».

Για τις απουσίες Καραμανλή και Σαμαρά από την εκδήλωση στο Πεντάγωνο

«Δεν είναι δουλειά μου να σχολιάζω απουσίες αλλά τις παρουσίες. Ήταν μια συγκινητική εκδήλωση και η εικόνα του κτιρίου ήταν εντυπωσιακή αλλά και καθηλωτική η εικόνα του μνημείου με τα ονόματα όσων θυσιάστηκαν. ‘Όλοι τίμησαν τους ήρωες του έθνους μας».