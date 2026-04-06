Μαρινάκης για Καραμανλή: Δεν τίθεται θέμα διαγραφής του – Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας

Δεν τίθεται θέμα διαγραφής του Κώστα Αχ. Καραμανλή τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας άρα δεν υπάρχει λόγος διαγραφής» σημείωσε και πρόσθεσε πως και αυτή η περίπτωση έχει τις πτυχές της.

Σχετικά με τη δήλωση του Κώστα Καραμανλή, σχολίασε ότι είναι μια «σωστή δήλωση ανάληψης ευθύνης χωρίς να συνεπάγεται ενοχή».

Για την Κατερίνα Παπακώστα που δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα για την εμπλοκή του ονόματός της, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως καλό είναι όλοι το συντομότερο να τοποθετηθούν και πως δεν γνωρίζει αν είναι ή όχι αθώα. Αναφέρθηκε στην τοποθέτηση του κτηνοτρόφου που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με την κ. Παπακώστα λέγοντας πως έως προχθες «την είχα καταδικάσει», ωστόσο θα πρέπει να αποκτήσουμε τη συνολική εικόνα.

«Όταν την έχουμε (την εικόνα) θα τοποθετηθούμε, γιατί ποινικά θα τοποθετηθεί η δικαιοσύνη», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.