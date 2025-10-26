MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για επίθεση σε Βορίδη: Δεν μας φοβίζουν, αλλά μας κάνουν πιο δυνατούς

Με κάθε ευκαιρία, οι «γνωστοί-άγνωστοι επιβεβαιώνουν γιατί εκπροσωπούν τη χειρότερη μορφή φασισμού», τόνισε ο κυβερνητικός εκπροσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή το επεισόδιο σε βάρος του Μάκη Βορίδη χθες στο Ηράκλειο.

«Χθες, στο Ηράκλειο Κρήτης, επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη, χωρίς να σεβαστούν ούτε την οικογένειά του. Άγνωστη λέξη, άλλωστε, για όλους αυτούς ο σεβασμός», τόνισε ο κ. Μαρινάκης και κατέληξε: «Δεν μας φοβίζουν, αλλά, αντιθέτως, μας κάνουν πιο δυνατούς».

Παύλος Μαρινάκης

